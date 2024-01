Eintracht droht bittere Pleite im Bergvall-Poker

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Lucas Bergvall steht bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs

Eintracht Frankfurt droht im Poker um das 17-jährige schwedische Ausnahmetalent Lucas Bergvall eine bittere Niederlage. Obwohl die Hessen das beste Angebot für den Teenager abgegeben haben, werden sie im Rennen um seine Unterschrift wohl leer ausgehen.

Auf dem Papier ist Mittelfeldspieler Lucas Bergvall noch Angestellter des schwedischen Klubs Djurgårdens IF. Sein Abschied ist allerdings nur noch eine Frage der Zeit, womöglich sogar nur von Tagen.

Zahlreiche namhafte Klubs buhlen um den jungen Schweden, dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Die Frankfurter Eintracht gehört zu diesen Klubs.

Eintracht Frankfurt gibt Top-Angebot ab

Intern sollen die Hessen zu der Einschätzung gekommen sein, dass Bergvall schon in nicht allzu ferner Zukunft 100 Millionen Euro wert sein könnte. Entsprechend hoch ist die Offerte, die die SGE bereits abgegeben hat. Manche Medien schreiben von 8,5 Millionen Euro, andere gar von zehn Millionen Euro.

Der Haken: Obwohl das Frankfurter Angebot das bisher beste sein soll und Djurgårdens den Deal deshalb auch gerne mit dem Bundesligisten abschließen will, wird es wohl nicht zum Vollzug kommen. Der Grund: Bergvall sieht seine Zukunft bei einem anderen Klub, dem FC Barcelona.

Die "Mundo Deportivo" berichtet, dass der junge Schwede unbedingt zu den Katalanen wechseln will. Dies sei seine erste Option. Nur: Barca bietet dem Bericht zufolge bisher "nur" sechs Millionen Euro für den Youngster und damit deutlich weniger als die Konkurrenz vom Main.

Barca-Verpflichtung im Winter nahezu ausgeschlossen

Eine weitere Hürde ist die finanzielle Schieflage des spanischen Topklubs. Eine Verpflichtung Bergvalls in diesem Winter sei nahezu ausgeschlossen, schreibt "Mundo Deportivo". In diesem Fall müsste der Spieler also mindestens bis zum kommenden Sommer bei seinem aktuellen Verein in Stockholm bleiben. Ob der 17-Jährige bereit dazu wäre, ist nicht bekannt.

Die Vorgaben der spanischen Liga erlauben jedem Klub nur eine gewisse Summe an Gehaltsausgaben. Barca kratzt seit Bestehen dieser Grenze an der Oberkante. Um einen neuen Spieler verpflichten und auch melden zu können, müsste zunächst Platz geschaffen werden.