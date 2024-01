Schalkes Pläne mit Simon Terodde enthüllt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Simon Terodde soll dem FC Schalke 04 - so oder so - eng verbunden bleiben

Der Vertrag von Simon Terodde beim FC Schalke 04 läuft eigentlich nach der aktuellen Saison aus. Doch die Königsblauen haben sich beim Angreifer offenbar eine spezielle Option gesichert, die über eine "normale" hinausgeht.

Drei Tore hat Simon Terodde in dieser Zweitliga-Saison bislang für den FC Schalke 04 erzielte, dazu kommen drei Vorlagen. Eine eher unterdurchschnittliche Quote für 13 Einsätze und insgesamt 870 Spielminuten im Trikot der Königsblauen.

Immerhin: Nachdem er zu Saisonbeginn noch Probleme hatte und unter Ex-Coach Thomas Reis auch nicht immer gesetzt war, hat er sich unter dem gar nicht mehr so neuen Trainer Karel Geraerts zurück ins Team gespielt, gehört seit Anfang Dezember fest zum Schalker Startelf-Ensemble.

Doch endet Teroddes Zeit in Gelsenkirchen eigentlich nach dieser Saison? Der Vertrag des Routiniers, der im März bereits 36 Jahre alt wird, läuft aus. Oder zieht Schalke eine mögliche Option auf ein weiteres Jahr? Das ist laut "WAZ" bisher noch offen und hänge stark von den Leistungen des Angreifers in der Rückrunde ab.

Die für gewöhnlich gut informierte Zeitung geht davon aus, dass sich Terodde deutlich steigern und viele Tore nachlegen muss, damit eine Verlängerung im Sommer zum Thema wird.

Welche Rolle übernimmt Terodde beim FC Schalke 04?

Eines ist hingegen auch jetzt schon klar: Terodde wird definitiv beim FC Schalke 04 bleiben. Denn wie die "WAZ" weiter berichtet, besitzen die Knappen nicht nur eine klassische vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr, sondern haben Terodde bei seiner Verlängerung in 2023 schon bis Mitte 2026 an sich gebunden. In welcher Funktion steht jetzt allerdings noch nicht fest.

Möglich ist also einerseits, dass Terodde auch 2024/25 für Schalke stürmt, theoretisch(!) sogar 2025/2026. Andererseits gibt es ebenso die Möglichkeit, dass sich der bald 36-Jährige im Sommer vom Profi-Dasein verabschiedet und seinen Klub fortan in anderer Funktion unterstützt. Genannt wird von der "WAZ" beispielhaft eine Anstellung als Jugendtrainer oder Trainee.