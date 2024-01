Leroy Sané stellt erste Zukunfts-Weiche

IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern? Wechsel? Wie geht es für Leroy Sané weiter?

Leroy Sané ist einer von mehreren Stars des FC Bayern, deren Verträge im Sommer 2025 auslaufen. Zeit also, spätestens nach dieser Saison die Zukunft zu planen: Verlängerung - oder aber Transfer, der eine Ablöse einbringen würde. So will es das Geschäft. Doch was plant der Nationalspieler? Noch offen! Um die Entscheidung für die eigene Karriere bestmöglich treffen zu können, hat Sané nun aber offenbar im Hintergrund einen wichtigen Wechsel vorgenommen.

Leroy Sané ist vor Kurzem 28 Jahre alt geworden, der Angreifer des FC Bayern befindet sich damit im besten Fußballer-Alter. Gleichzeitig steht der Nationalspieler aber vor einer nahenden Entscheidung für seine fußballerische Laufbahn.

Denn der Vertrag des Offensivmannes läuft im Sommer 2025 aus. Heißt: Sané muss zeitnah entscheiden, ob er in München bleiben und verlängern möchte oder aber nach dieser Saison den Abflug macht.

Um in dieser Frage bestmöglich beraten zu sein, hat Sané nun laut "Bild" und "Sky" im Hintergrund einen wichtigen Wechsel vorgenommen. Demnach wird der 28-Jährige fortan nicht mehr von der LIAN Sports Group mit Berater Fali Ramadani betreut, sondern von der Agentur 11WINS mit Rechtsanwalt Christian Schmid.

Schmid soll demnach laut den Berichten mit den Bayern-Verantwortlichen in den nächsten Wochen und Monaten über einen möglichen neuen Vertrag verhandeln. Allerdings verfügt die Agentur 11WINS auch über gute Kontakte nach England.

FC Bayern: Alles noch offen bei Leroy Sané

Das Portal "Fichajes" berichtete passend dazu, dass gleich drei Premier-League Klubs über eine Verpflichtung des Flügelstürmers nachdenken. Bei den interessierten Vereinen soll es sich um den FC Liverpool, den FC Arsenal sowie um Tottenham Hotspur handeln.

Laut "Bild" soll in der Zukunftsfrage bei Sané jedoch derzeit noch alles offen sein.

Das Gute aus Sicht der FCB-Bosse: Sanés neuer Berater ist bei den Münchnern bestens bekannt, betreut unter anderem auch Shootingstar Jamal Musiala sowie die Nachwuchsspieler Tarek Buchmann und Paul Wanner. Das Verhältnis zwischen Schmid und der Bayern-Chefetage gilt laut "Sky" als sehr gut und vertrauensvoll.