Was verheimlicht der BVB bei Gregor Kobel?

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Gregor Kobel könnte dem BVB am Wochenende fehlen

Für Borussia Dortmund steht am Wochenende das Revierduell mit dem VfL Bochum an. In diesem Spiel, in dem die Schwarz-Gelben weitere wichtige Punkte für die Jagd auf die Champions-League-Ränge sammeln wollen, sollte eigentlich wie immer Gregor Kobel zwischen den Pfosten stehen. Doch offenbar gibt es Probleme beim Schweizer Torhüter, über die der BVB bislang schweigt.

Am frühen Sonntagabend (17:30 Uhr) erwartet Borussia Dortmund den VfL Bochum im heimischen Signal-Iduna-Park. So viel ist klar. Wer jedoch dann beim BVB das Tor hüten wird, steht derzeit noch nicht fest. Bislang stand Stammkeeper Gregor Kobel in allen 18 Bundesliga-Spielen von Beginn an zwischen den Pfosten, doch gegen die Bochumer droht möglicherweise ein Ausfall des Top-Rückhalts.

Denn wie "Bild" erfahren hat, trainiert Kobel bereits seit zwei Tagen nicht bei den Dortmundern mit. Beim Boulevard-Blatt heißt es, dass der 26-Jährige "mit großer Wahrscheinlichkeit" am Sonntag ausfalle.

Muss wieder Meyer ins BVB-Tor?

Eine Anfrage zu Kobels Schicksal soll der BVB unbeantwortet gelassen haben, so "Bild" weiter. Offenbar möchte man geheim halten, was Kobel genau plagt. Weitere Informationen zum Zustand des Schweizer Nationaltorwarts gibt es derzeit nicht.

Sollte Kobel tatsächlich ausfallen, würde wohl Ersatzmann Alexander Meyer ins Tor rücken. Dieser stand bereits im Auswärtsspiel in Frankfurt (3:3) auf dem Feld, wurde in der 26. Minute für Kobel eingewechselt, der in der Folge eines folgenschweren Zusammenpralls mit dem Ellenbogen von Verteidiger Nico Schlotterbeck ausgewechselt werden musste.

Neben Kobel soll am Donnerstag auch Julian Brandt im Training gefehlt haben. Zu dem Offensivspieler gab es ebenso wenig Informationen wie zu Kobel.

Kobel wechselte im Sommer 2021 zu Borussia Dortmund und wurde sofort zum Stammspieler. Bislang absolvierte der Keeper 102 Spiele für die Schwarz-Gelben, in denen er 129 Gegentore kassierte. 35 Mal konnte der 26-Jährige die berühmte weiße Weste wahren.