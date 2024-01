Mislintat verrät: Bayern wollte Sancho dem BVB wegschnappen

IMAGO/Laci Perenyi

Comeback: Heute spielt Jadon Sancho erneut für den BVB

Was wäre, wenn ... diese altbekannte Frage wird sich möglicherweise Jadon Sancho stellen, denn der BVB-Comebacker war unmittelbar vor seinem ersten Engagement bei der Borussia offenbar auch intensiv vom FC Bayern umworben worden, wie nun der ehemalige Dortmunder Talentespäher Sven Mislintat verraten hat.

Bei Borussia Dortmund begann die Karriere von Sven Mislintat. Dort stieg er vom Scout bis zum Direktor Profifußball auf, landete später über den FC Arsenal und den VfB Stuttgart bei Ajax Amsterdam, wo er im letzten Jahr seinen Hut nehmen musste. Nun hat der wegen seiner Fähigkeiten, Talente zu erspähen, auch "Diamantauge" genannte 51-Jährige auf seine Zeit beim BVB und ganz besonders auf einen Transfer zurückgeblickt: den von Jadon Sancho im August 2017.

"Jadon Sancho war der letzte Transfer, den Michael Zorc und ich gemeinsam gemacht haben", sagte Mislintat bei "Sky" über die Verpflichtung des jungen Engländers, der Ende August 2017 für mehr als 20 Millionen Euro von Manchester City zum BVB gewechselt war.

"Beim Transfer damals waren das von Anfang an vertrauenswürdige Gespräche mit ihm, seiner Familie und seinem Berater. Eine tolle Geschichte, auch wenn wir harte Konkurrenz hatten", blickte der frühere Direktor Profifußball und Scout zurück und verriet: "Der FC Bayern hat versucht, mit maximalem Effort relativ spät einzugreifen am Deadline Day."

Sancho jedoch habe "nicht eine Sekunde darüber nachgedacht und hat sein Commitment gehalten", freute sich Mislintat, der wiederum selbst drei Monate später zum FC Arsenal weiterzog und dort bis Februar 2019 als Leiter der Scouting-Abteilung aktiv war.

Mislintat: BVB-Comeback von Sancho ein "No Brainer"

Mislintats Fazit zur Rückholaktion von Sancho, der seit Mitte Januar wieder das Trikot des BVB trägt: "Jadon musst du machen. Er ist zum einen ein sensationeller Typ und hat ein gutes Herz, zum anderen ein absoluter Unterschieds-Spieler in der Bundesliga, wenn man ihn wieder in Spielrhythmus bringt."

Die Verpflichtung sei bei passendem Budget "ein No Brainer", so der 51-Jährige weiter. Er sei "etwas negativ überrascht, dass Erik ten Hag keinen Zugang zu ihm bekommen hat, denn Manchester United hätte diese Qualität auch gutgetan", legte Mislintat den Finger in die Wunde einiger Fans des englischen Rekordmeisters, der Sancho im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro verpflichtete und ihn nun bis Saisonende an die Dortmunder Borussia verliehen hat.