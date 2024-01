Geheim-Klausel von Manuel Neuer enthüllt

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuers neuer Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2025

Ende November 2023 gab der FC Bayern die Verlängerung von Kapitän Manuel Neuer um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2025 bekannt. Offenbar beruhte diese auf einer bislang nicht bekannten Klausel im alten Kontrakt des 37-Jährigen.

Diese beinhaltete die automatische Verlängerung seines Arbeitspapiers bei einer gewissen Anzahl von Einsätzen, heißt es im Podcast "Bayern Insider". Kein anderer Profi der Münchner verfüge über einen solchen Passus in seinem Vertrag, heißt es.

Anscheinend hatte Neuer diese Hürde zum Zeitpunkt der Verlängerung bereits übersprungen, obwohl er erst Ende Oktober das Comeback nach seinem monatelangen Verletzungsausfall gegeben hatte.

"Wir haben aus dem Verein gehört, dass die Messlatte sehr, sehr niedrig war. Aber man hätte wohl auch so mit ihm verlängert", schilderte "Bild"-Reporter Christian Falk.

Neuer hatte sich nach seinem Comeback auf Anhieb wieder als feste Größe beim deutschen Rekordmeister etabliert. Auch körperlich gibt es bislang trotz der langen Leidenszeit keine größeren Probleme beim Weltmeister von 2014.

FC Bayern: Manuel Neuer spricht von "großen Zielen"

"Manuel ist unser Kapitän und seit vielen Jahren der beste Torhüter der Welt. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Level gehoben und steht in der Tradition der ganz großen FC Bayern-Keeper wie Sepp Maier und Oliver Kahn", lobte Sportdirektor Christoph Freund den Routinier im Zuge der Verlängerung.

Freund hatte auch Neuer-Vertreter Sven Ulreich in diesem Zusammenhang als besonderen Spieler der Münchner hervorgehoben: "Sven hat nicht zuletzt während der vergangenen Monate, als Manuel ausfiel, seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zudem ist er mit seiner ruhigen und offenen Art in der Kabine ein wichtiger integrativer Faktor."

Neuer erklärte damals, er sei "glücklich, ein weiteres Jahr beim FC Bayern zu bleiben. Nach meiner langen Verletzung greife ich wieder voll an. Mir macht es extrem viel Spaß, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können – und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München."