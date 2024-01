BVB-Hiobsbotschaft vor dem Derby

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Emre Can und Gregor Kobel fehlen dem BVB gegen den VfL Bochum

Schlechte Nachrichten für den BVB: Im Derby am Sonntag gegen den VfL Bochum müssen die Dortmunder auf zwei Leistungsträger verzichten. Zumindest in einem Fall ist noch unklar, warum.

Wie der TV-Sender "Sky" vermeldet, muss der BVB am Sonntag im Derby gegen den VfL Bochum sowohl auf Kapitän Emre Can als auch auf Torhüter Gregor Kobel verzichten. Beide konnten in der laufenden Woche nicht mit der Mannschaft trainieren und werden auch nicht mehr rechtzeitig fit.

Mittelfeldspieler Can laboriert seit einigen Tagen an Knieproblemen und fällt deswegen aus. Warum Kobel dem Team nicht zur Verfügung steht, ist derweil unklar. Bis heute haben die Schwarz-Gelben keine Diagnose der Verletzung des Leistungsträgers bekanntgegeben. Eine Anfrage der "Bild" dazu ließ der Klub unbeantwortet.

BVB schweigt zu Kobel-Ausfall

Für Kobel wird stattdessen Alexander Meyer das Tor der Dortmunder hüten. Der 32-Jährige sprang bereits in der Vorsaison mehrfach als Ersatz ein, als Kobel verletzt fehlte. Dabei hinterließ Meyer einen durchaus überzeugenden Eindruck. In der aktuellen Saison stand er lediglich beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten. Hier wurde er nach 26 Minuten eingewechselt, nachdem sich Kobel verletzte.

Neben Kobel und Can hat am Donnerstag auch Julian Brandt im Training gefehlt. Zu dem Offensivspieler gab es allerdings ebenso wenig Informationen wie zu Kobel. Ob sein Einsatz auch wackelt, ist nicht bekannt.

Für den BVB heißt es im "kleinen Revierderby" gegen den Nachbarn aus Bochum: Stolpern verboten! In der Tabelle rangieren die Schwarz-Gelben aktuell nur auf Platz fünf. Während der Meisterschaftszug bei 15 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen wohl schon abgefahren ist, sind die Borussen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation mitten im Rennen.

Der VfL Bochum hingegen verschaffte sich mit dem jüngsten 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart viel Luft im Abstiegskampf und kann dementsprechend frei aufspielen.