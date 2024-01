Verkündet Edin Terzic die Hiobsbotschaft?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic startete mit dem BVB stark ins Jahr 2024

3:0 gegen den SV Darmstadt 98, 4:0 gegen den 1. FC Köln: Der Start ins Pflichtspieljahr 2024 hätte für Borussia Dortmund kaum besser laufen können und doch wird man das Gefühl nicht los, dass der BVB jederzeit einen herben Rückschlag erleiden könnte. Das Gegenteil können Trainer Edin Terzic und Co. am Sonntag gegen den VfL Bochum beweisen. Im Vorfeld der Partie stellt sich der Coach am Freitag ab 12:30 Uhr den Fragen der Presse. sport.de begleitet die PK im LIVE-Blog.

+++ Warum schweigt der BVB in der Causa Kobel? +++

Seit Donnerstag geistert der Ausfall von BVB-Keeper Gregor Kobel durch die Medien. Zudem soll auch Kapitän Emre Can gegen den VfL Bochum nicht einsatzfähig sein. Bislang haben die Borussen zu den Berichten geschwiegen, Terzic wird aber kaum darum herumkommen, sich zu seinem Personal zu äußern. Verkündet der Trainer die Hiobsbotschaft?

Neben Kobel und Can hat am Donnerstag übrigens auch Julian Brandt im Training gefehlt. Zu dem Offensivspieler gab es allerdings ebenso wenig Informationen wie zu Kobel. Ob sein Einsatz auch wackelt, ist ebenfalls nicht bekannt.

+++ VfL Bochum alles andere als ein BVB-Lieblingsgegner +++

Besonders gut schlug man sich gegen den vermeintlichen Außenseiter aus der Nachbarschaft zuletzt nicht. Der BVB gewann nur eines der letzten fünf Ligaspiele. Dreimal trennte man sich 1:1, einmal verlor man spektakulär mit 3:4. Damals genügte auch ein Dreierpack von Erling Haaland nicht.

+++ BVB im "kleinen Revierderby" zum Siegen verdammt +++

Für den BVB heißt es am Sonntag (17:30 Uhr) im "kleinen Revierderby" gegen den Nachbarn aus Bochum: Stolpern verboten! In der Tabelle rangieren die Schwarz-Gelben aktuell nur auf Platz fünf. Während der Meisterschaftszug bei 15 Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen wohl schon abgefahren ist, sind die Borussen im Kampf um die Champions-League-Qualifikation mitten im Rennen. Ein Stolperer würde die zuletzt gestiegenen Chancen allerdings wieder deutlich mindern.