Bosse des FC Bayern zweifeln schon länger an Tuchel

Zwischen Tuchel und der Mannschaft des FC Bayern knistert es

Das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und einem Teil der Mannschaft des FC Bayern gilt seit einiger Zeit als angespannt. Das ist auch den Verantwortlichen des Rekordmeisters nicht verborgen geblieben, die das Problem einem Bericht zufolge schon vor vielen Monaten erkannten.

Mit Ach und Krach rettete sich der FC Bayern in der vergangenen Saison am letzten Spieltag noch über die "Meister-Linie". Die Last-Minute-Schale half dabei, einige bereits bestehende Gräben zwischen Trainer Thomas Tuchel und Teilen der Münchner Mannschaft zu überdecken.

Wie die "tz" nun berichtet, haben die Verantwortlichen des Rekordmeisters diese Gräben aber sehr wohl zur Kenntnis genommen. Deshalb haben sie sich demnach schon damals Gedanken gemacht, wie man "Mannschaft und Trainer näher zusammenbringen könne", schreibt die Zeitung.

Es knistert beim FC Bayern

Welche Maßnahmen in der Folge konkret ergriffen wurden, ist nicht bekannt. Offensichtlich ist, dass diese nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben, denn noch immer knistert es zwischen Coach und Team.

Laut "tz" sind die internen Vorwürfe der Mannschaft an den Übungsleiter vor allem taktischer Natur. Demnach bemängeln einige Stars, dass noch immer keine "klare Handschrift" zu erkennen sei. Vor allem das statische Offensivspiel soll einigen Münchner Profis ein Dorn im Auge sein.

Bayern-Bosse denken über Nachfolger nach

In Gefahr ist Tuchels Job trotz der internen Risse zwar noch nicht. "Sky" berichtete in dieser Woche von einer Job-Garantie bis zum Saisonende. Wie und ob es nach der Spielzeit mit Tuchel an der Seitenlinie weitergeht, ist aber nach wie vor offen. Gerüchte über einen Wechsel des Trainers zu Manchester United wurde etwa erst vor wenigen Tagen gestreut.

Die "tz" berichtet, dass man sich intern auch deshalb schon Gedanken über einen möglichen Nachfolger macht. So heißt es, der Name von Xabi Alonso sei "nach wie vor Gesprächsthema auf den Fluren der Geschäftsstelle".