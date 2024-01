Darum sagte Kimmich dem FC Barcelona ab

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Seit Wochen und Monaten halten sich hartnäckige Spekulationen um einen Abgang von Joshua Kimmich vom FC Bayern. Lange galt der FC Barcelona als mögliches Ziel für den Nationalspieler. Inzwischen sollen die Katalanen aber kein Thema mehr für Kimmich sein.

Wie die Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, hegt der 28-Jährige Zweifel an Barca-Coach Xavi Hernández.

Kimmich habe einen Sommer-Wechsel zum spanischen Meister als "Rückschritt" in seiner Karriere bewertet, heißt es, und sich daher die Offerte von Klub-Boss Joan Laporta und Sportdirektor Deco gar nicht ernsthaft angehört. Stattdessen werde der Profi des FC Bayern nun andere Zukunftsoptionen prüfen, insbesondere in der englischen Premier League.

Kimmichs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft zwar noch bis zum Sommer 2025, nach der aktuellen Saison steht aber eine Grundsatzentscheidung an, sollte es bis dahin nicht zu einer Verlängerung gekommen sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist eine vorzeitige Trennung nicht ausgeschlossen.

FC Bayern: Viele Wechsel-Optionen für Joshua Kimmich?

Der Mittelfeld-Stratege soll zahlreiche Optionen auf dem Transfermarkt haben. Neben Barca wurde er zuletzt auch mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Manchester City gilt ebenfalls als Interessent.

"Bild" berichtete zuletzt, auch der FC Liverpool beschäftige sich mit der Personalie Kimmich. Dort könnte er den früheren Münchner Thiago Alcántara beerben, dessen Vertrag ausläuft.

"Man hört ja, dass Barcelona möglichweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua", hatte Bayerns ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke zuletzt gegenüber "Sky" mit Blick auf Kimmich verraten. "Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts."