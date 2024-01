Sonderlob für BVB-Youngster: "Es hat Klick gemacht"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lion Semic (r.) spielte auch schon bei den BVB-Profis mit

Lion Semic galt als hoch veranlagter Außenverteidiger in den Reihen von Borussia Dortmund, spielte im Alter von 18 Jahren sogar schon kurzzeitig in der Bundesliga an der Seite von Erling Haaland, Jude Bellingham oder Marco Reus. Der endgültige Durchbruch bei den BVB-Profis blieb Semic bis heute allerdings verwehrt. Nach einer Talsohle in der U23 der Dortmunder soll es jetzt wieder aufwärts gehen.

Nach seinem Bundesliga-Debüt im April 2022 stand er schon vor der großen Profi-Karriere. Doch fortan stagnierte die Entwicklung des Deutsch-Bosniers, der bei den Profis unter Cheftrainer Edin Terzic zuletzt überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat.

Auch im Kader der U23 in der 3. Liga hatte Lion Semic einen schweren Stand. 2022/2023 stand er in der kompletten Saison nur zweimal in der Startformation, auch in der aktuellen Spielzeit liefen im ihm die internen Konkurrenten reihenweise den Rang ab. Bis zuletzt kam er wenn überhaupt als Einwechselspieler für Kurzeinsätze zum Zuge.

Doch zuletzt folgte die Wende: Gegen den SC Freiburg II und Jahn Regensburg durfte Semic zuletzt gleich zweimal innerhalb von vier Tagen über die volle Distanz ran. Borussia Dortmund II blieb dabei in beiden Partien ohne Gegentreffer, der bisherige Tabellenführer aus Regensburg wurde sogar mit 1:0 bezwungen.

BVB-Trainer Jan Zimmermann freute sich über seinen wiedererstarkten Linksverteidiger: "Lion hat sich diese Chance über Wochen im Training erarbeitet und verdient. Es freut mich für ihn, dass er das jetzt in zwei schweren Spielen echt gut gemacht hat."

Semic beim BVB vor ungewisser Zukunft

Nach Aussage des Dortmunder Coaches habe es beim 20-Jährigen endlich "Klick gemacht - noch im rechtzeitigen Moment". Zuletzt hatte es in Dortmund immer lautere Zweifel daran gegeben, ob Semic überhaupt noch einmal die Kurve bekommen würde.

Der BVB-Youngster selbst zeigte sich nach der erfolgreichen Partie und seiner starken Leistung gegen Regensburg entsprechend zufrieden, meinte gegenüber den "Ruhr Nachrichten": "Ich glaube, dass ich mir das erarbeitet habe und darauf bin ich sehr stolz. Ich habe das Vertrauen vom Trainer und der Mannschaft bekommen. Das stärkt einen. Dann kann man mit breiter Brust ins Spiel gehen."

Vom Sportlichen Leiter der Dortmunder U23-Mannschaft, Ingo Preuß, erhielt Semic sogar ein Sonderlob: "Wenn ich mal einen Spieler rausheben darf, dann Lion Semic. Er hat es auf der linken Seite richtig gut gemacht."

Ob der einstige deutsche U-Nationalspieler auch bei den Profis noch einmal eine Chance erhalten wird, ist derzeit noch ungewiss. Semic' Vertrag beim BVB läuft nach derzeitigem Stand im Sommer dieses Jahres aus.