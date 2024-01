PK des FC Bayern mit Thomas Tuchel im LIVE-Blog

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johannes Ritte

Der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel müssen am Samstag beim FC Augsburg ran

Am Samstag (15:30 Uhr) ist der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga zu Gast beim FC Augsburg. Auf der Pressekonferenz vor dem 19. Spieltag stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet am Freitag ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Blog von der PK des deutschen Rekordmeisters.

+++ Angespannte Personalsituation beim FC Bayern +++

Personell wird Bayern-Trainer Thomas Tuchel gegen den FC Augsburg definitiv wieder Abstriche machen müssen. Innenverteidiger Min-jae Kim (Asien Cup) und Außenverteidiger Moussair Mazraoui (Afrika Cup) sind nach wie vor auf Länderspielreise.

Mit Offensivstar Serge Gnabry (Muskelverletzung), Rechtsverteidiger Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Ersatztorwart Daniel Peretz (Innenbandverletzung), Konrad Laimer (Wadenverletzung) und Dayot Upamecano (Oberschenkelverletzung) fallen fünf weitere Akteure sicher aus. Joshua Kimmich (Schulter-Blessur) gilt als fraglich.

+++ Welches Gesicht zeigt der FC Bayern gegen den FC Augsburg? +++

Für den FC Bayern ist es das dritte Bundesliga-Match innerhalb von sechs Tagen. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen am vergangenen Sonntag zeigte die Elf von Trainer Thomas Tuchel eine erschreckend schwache Vorstellung, die auch intern für Diskussionen sorgte.

Mit dem 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwochabend verkürzten die Münchner den Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen wieder auf vier Punkte. Spielerisch überzeugen konnte der FC Bayern aber erneut nicht.

Eine spannende Frage, der sich Tuchel bei der PK am Freitagmittag ziemlich sicher stellen werden muss, wird jene nach Alphonso Davies sein. Der Außenverteidiger, der Medienberichten zufolge von Real Madrid umworben wird, hatte gegen Bremen eine blutleere Leistung geboten. Gegen Union Berlin saß der Kanadier dann über 90 Minuten nur auf der Bank.

+++ FC Bayern gegen den FC Augsburg klarer Favorit +++

Auf dem Papier ist der FC Bayern gegen den FC Augsburg klarer Favorit. 23 Zähler trennen den Tabellenzweiten aus München (44 Punkte) vor dem 19. Spieltag vom Zehnten, der 21 Punkte vorweist.

Auch die Bundesliga-Statistik spricht klar für den deutschen Rekordmeister. Von den bisherigen 25 Duellen in der höchsten deutschen Spielklasse konnten die Münchner 19 gewinnen. Zwei Partien endeten remis, viermal ging der FCA als Sieger vom Platz.

Der letzte Dreier der Augsburger gegen den Serien-Champion ist indes nicht so lange her. Am siebten Spieltag der Saison 2022/23 feierten die bayerischen Schwaben einen 1:0-Heimerfolg. Das Hinspiel am 27. August entschied der FC Bayern mit 3:1 (2:0) für sich.