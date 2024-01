Bleibt Davies doch beim FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Alphonso Davies wechselte 2019 aus Vancouver zum FC Bayern

Alphonso Davies gilt beim FC Bayern als Sorgenkind. Obwohl sich der Linksverteidiger seit Wochen auf der Suche nach seiner Topform befindet, soll Real Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung hegen. Die Königlichen bieten aktuell aber angeblich weniger als der deutsche Rekordmeister. Bleibt Davies am Ende doch langfristig in München?

Wie David Ornstein in einem Beitrag für das Portal "The Athletic" berichtet, ist das Interesse von Real Madrid an Davies "gut dokumentiert". Laut dem Journalisten soll die Offerte des FC Bayern derzeit allerdings besser sein, als das Pendant aus der spanischen Hauptstadt. Konkrete Zahlen nennt Ornstein nicht.

Nach Einschätzung des Reporters sei zu erwarten, dass Davies beim FC Bayern verlängert, sofern Real Madrid nicht nachbessert.

Der Kanadier besitzt an der Säbener Straße noch ein Arbeitspapier bis 2025. Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit gestalten sich seit Monaten schwierig.

FC Bayern: Vertragspoker dauert an

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, soll Davies' Berater Nick Huoseh vor wenigen Monaten ein Jahressalär von rund 13 bis 15 Millionen Euro für seinen Klienten gefordert haben. Eine Summe, die der FC Bayern - Stand jetzt - offenbar nicht zahlen will.

Davies läuft seit Monaten seiner Topform hinterher. "Phonzy ist ein ganz feiner und sensibler Kerl, deshalb hemmt ihn die Situation auch ein Stück weit. Er hat immer wieder Spiele und Phasen, wo er sehr stark spielt. Über einen längeren Zeitraum fehlt ihm vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen", kommentierte Trainer Thomas Tuchel die Leistungsschwankungen des Abwehrspielers zuletzt.

Davies musste das Bundesliga-Nachholspiel gegen Union Berlin (1:0) unlängst über die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank verfolgen. Der kanadische WM-Fahrer muss um seinen Stammplatz beim FC Bayern kämpfen.