FC Schalke 04 reagiert auf peinliches Trikot-Desaster

IMAGO/Noah Wedel

Das Trikot von Kapitän Simon Terodde gehört bei den Schalke-Fans zu den begehrtesten

Tausenden von Anhängern des FC Schalke 04 ist es in den vergangenen Tagen und Wochen bereits ziemlich übel aufgestoßen: Im offiziellen Online-Fanshop des Zweitligisten gibt es in keiner der gängigsten Kleidergrößen noch Trikots zu bestellen. Und der Klub plant auch nicht, dieses Trikot-Desaster noch bis zum Saisonende zu beheben, wie er jetzt auch öffentlich bestätigte.

Was ist da denn los? Will ein Fan des FC Schalke 04 über den beliebten Weg des offiziellen Online-Fanshops der Königsblauen das Heim-Trikot der laufenden Saison bestellen, wird es schwierig. Mit Ausnahme der Größen S und XXXL sind nämlich alle Jerseys in den gängigen Größen M bis XXL vergriffen.

Die königsblauen Leibchen, die seit dieser Saison wieder die Brauerei Veltins als Hauptsponsor auf der Brust ziert, kamen so gut an bei der Schalker Anhängerschaft, dass sie frühzeitig ausverkauft waren. Der Tabellen-14. der 2. Bundesliga plant derzeit nicht mehr, noch weitere Trikots nachzuordern.

"Dass wir mit Veltins einen bei den Fans so populären Trikotpartner gewinnen werden, der die Attraktivität unserer Trikots noch einmal erhöht und so zu den Mehrverkäufen beigetragen hat, war zum Zeitpunkt der Trikot- und Absatzplanungen nicht abzusehen", wurde der FC Schalke von der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Die "WAZ" hatte die Gründe angefragt, warum S04 keine Trikot mehr nachbestelle, um den vielen offenen Fan-Anfragen nachzukommen.

FC Schalke 04 bestellt nichts mehr nach: "Alle Spielräume sind ausgeschöpft"

"Es ist korrekt, dass der angekündigte letzte Rest der Heimtrikots in vielen Größen bereits vergriffen ist. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein sehr gutes Ergebnis für den Verein. Die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen hoch und es konnten deutlich mehr Trikots abgesetzt werden als in der vergangenen Saison. Dafür sind wir unseren Fans, die das Angebot so gut angenommen haben, sehr dankbar", hieß es zunächst in der Stellungnahme des Klubs.

"Dass diejenigen, die nun keine Trikots mehr kaufen können, darüber nicht glücklich sind, dafür haben wir volles Verständnis. Gemeinsam mit adidas und 11teamsports wurden bereits alle Maßnahmen umgesetzt, die auf die Erhöhung der Trikotverfügbarkeiten einzahlen. Leider sind aufgrund der logistischen und produktionstechnischen Vorlaufzeiten und Prozesse alle Spielräume mit Blick auf das Heimtrikot ausgeschöpft."

Übrigens sind auch das aktuelle Auswärtstrikot (in Weiß), das Ausweichtrikot (in Schwarz) und das Torwarttrikot des FC Schalke (in Grün) nur noch vereinzelt verfügbar.