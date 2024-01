Platzt der Mega-Deal? Real bietet Mbappé nur "Mini-Gehalt"

IMAGO/Antonio Borga

Wo setzt Kylian Mbappé seine Karriere fort?

Nach monatelangem Stillstand und Rätselraten nimmt der Poker um die Zukunft von Kylian Mbappé jetzt endlich Fahrt auf. Ein offizielles Angebot von Real Madrid soll dem Superstar mittlerweile vorliegen. Nur könnte die Offerte so ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Superstars sein.

Wie der US-Sender "ESPN" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, hat das Mbappé-Lager mittlerweile ein offizielles Angebot von Real Madrid vorliegen. Zu einer unmittelbaren Entscheidung hat ihn die Offerte allerdings nicht bewogen. Das aus gutem Grund.

"ESPN" zufolge liegt das nun abgegebene Angebot der Königlichen unter dem Angebot, das die Madrilenen Mbappé in der Vergangenheit unterbreitet haben. So etwa im Sommer 2022, als ein Wechsel bereits kurz bevorstand.

Mbappé soll Top-Verdiener bei Real Madrid werden

Gleichzeitig berichtet der Sender, dass Real nicht bereit ist, auch nur annähernd das Gehalt zu zahlen, das Mbappé bei Paris Saint-Germain kassiert. Die Königlichen würden den Superstar zwar zum bestbezahlten Spieler des Kaders machen, allerdings soll sein Salär das der aktuellen Top-Verdiener nur unwesentlich übersteigen.

Welchen Betrag Real genau bietet, ist nicht bekannt. Die aktuell bestbezahlten Profis im Kader der Königlichen kassieren aber laut "ESPN" nur etwas mehr als zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Viel tiefer will der Champions-League-Rekordsieger demnach auch für Mbappé nicht in die Tasche greifen. Bei PSG soll der 25-Jährige derzeit rund 37 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, also gut und gerne 20 Millionen Euro mehr als es in Madrid der Fall wäre.

Keine Mbappé-Deadline, aber ...

Vom Superstar erwarten die Königlichen dem Bericht zufolge nun eine zeitnahe Antwort. Eine konkrete Deadline gibt es zwar nicht, dennoch fordert Präsident Florentino Pérez eine endgültige Entscheidung "in den nächsten Wochen, um für die Saison 2024/25 planen zu können", heißt es.

Mit dieser Ansage setzt Real den Superstar weiter unter Druck. Wie das Mbappé-Lager darauf reagiert, bleibt abzuwarten. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der Franzose seine Entscheidung immer noch nicht getroffen und ist zwischen Madrid und Paris hin- und hergerissen.