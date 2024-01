Paukenschlag! Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool

IMAGO/Darren Staples

Jürgen Klopp hört beim FC Liverpool auf

Paukenschlag beim FC Liverpool! Jürgen Klopp legt sein Amt beim englischen Traditionsklub zum Ende der Saison 2023/24 nach dann insgesamt neun Jahren nieder. Das bestätigte der Klub am Freitag.

"Ich werde den Klub am Ende der Saison verlassen", erklärte Klopp mit schwerer Stimme in einem Video, das der englische Traditionsverein am Freitag in den sozialen Medien veröffentlichte. "Ich kann verstehen, dass es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, aber ich kann es erklären oder zumindest versuchen, es zu erklären", sagte der sichtlich angefasste Trainer.

Klopp weiter: "Ich liebe absolut alles an diesem Klub. Ich liebe absolut alles an dieser Stadt. Ich liebe absolut alles an unseren Fans. Ich liebe das Team. Ich liebe die Mitarbeiter. Ich liebe alles. Dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt, dass ich überzeugt davon bin, dass ich sie treffen muss."

Klopp informierte Liverpool schon im November

Als Begründung gab Klopp anschließend an, dass ihm "die Energie ausgeht". Daher habe er diese Entscheidung auch schon vor einiger Zeit gefällt, sagte der deutsche Erfolgstrainer, der den Verein bereits im November über seine Entscheidung informierte. "Ich wusste, dass ich es an einem gewissen Punkt bekanntgeben muss."

Aktuell gehe es im "absolut gut", versicherte der 56-Jährige. "Aber ich kann diesen Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen. Nach all den Jahren, die wir gemeinsam verbracht haben und nach all den Dingen, die wir durchgemacht haben, ist mein Respekt und meine Liebe für euch gewachsen. Das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit", beendete Klopp sein Statement.

Neben Klopp werden auch seine Co-Trainer Pepijn Lijnders und Peter Krawietz sowie Nachwuchscoach Vitor Matos den Verein verlassen, teilten die Liverpool zudem mit.