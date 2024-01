Bericht: Poker um BVB-Youngster geht in die nächste Runde

IMAGO/Patrick Ahlborn

Julian Rijkhoff gilt als große Sturmhoffnung beim BVB

Julian Rijkhoff gilt neben U17-WM-Held Paris Brunner als die große Sturmhoffnung im Nachwuchsbereich bei Borussia Dortmund. Da er bei den BVB-Profis noch nicht zum Zuge kam, liebäugelt der 19-Jährige mittlerweile mit einem Wechsel. Dabei bringt sich vor allem sein Heimatverein immer mehr in Stellung.

Dass Ajax Amsterdam an Rijkhoff dran sein soll und eine Rückholaktion forciert, gilt längst als offenes Geheimnis. Der niederländische Rekordmeister soll sogar schon eine erste konkrete Offerte an Borussia Dortmund gerichtet haben.

Dieses soll mit einer Million Euro allerdings deutlich unter den Forderungen der Schwarz-Gelben gelegen haben, sodass ein Rijkhoff-Abschied aus Dortmund bis zuletzt noch kein Thema war.

Nun allerdings könnte die Angelegenheit wieder deutlich heißer werden. Wie die "Bild" am Freitag nämlich vermeldete, soll Ajax Amsterdam ein zweites Angebot für den jungen Niederländer planen und damit schon in Kürze an den BVB herantreten.

Rijkhoff noch ohne Profi-Einsatz für den BVB

In Amsterdam hatte Rijkhoff einst als Siebenjähriger begonnen und wurde dort neun Jahre lang in der vereinseigenen Nachwuchsakademie ausgebildet, ehe es ihn im Jahr 2021 in Richtung Dortmund verschlug. Für die A-Jugend der Schwarz-Gelben kam er seit dem wettbewerbsübergreifend in 81 Pflichtspielen zum Einsatz und markierte dabei 64 Tore.

Der Traum, sich endlich auch bei den Bundesliga-Profis des BVB beweisen zu dürfen, blieb für den Torjäger bis zuletzt aber noch unerfüllt, weshalb ein Wechsel zuletzt nicht mehr ausgeschlossen wurde. In Dortmund besitzt Rijkhoff noch einen laufenden Vertrag bis 2026.

Bei welchem Angebot der BVB schwach werden und Rijkhoff zurück in die Niederlande verkaufen würde, ist derweil noch ungewiss.