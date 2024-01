Tuchel reagiert auf "Hammer-Meldung"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel vom FC Bayern schätzt Trainer-Kollege Jürgen Klopp

Der angekündigte Rücktritt von Jürgen Klopp beim FC Liverpool schlägt in der Fußball-Welt hohe Wellen. Der Paukenschlag wurde am Freitagmittag auch beim FC Bayern registriert. Trainer Thomas Tuchel sprach von einer "Hammer-Meldung".

Im Sommer endet an der Anfield Road eine Ära. Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool am Saisonende. Das gaben die beteiligten Parteien am Freitagmittag in einem überraschenden Statement bekannt.

Das Personal-Beben ruft in der Fußball-Welt zahlreiche Reaktionen hervor. Auch Thomas Tuchel äußerte sich auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) zu Klopps Entscheidung.

"Das muss ich erstmal verdauen, da kann ich erstmal nichts zu sagen. Kloppo ist einer der allerbesten Trainer, er hat es immer geschafft, den gesamten Verein auf all seinen Stationen zu beeinflussen", sagte der 50-Jährige: "Es ist eine Hammer-Meldung."

Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool vor Vertragsende

Klopps Vertrag beim FC Liverpool war ursprünglich noch bis zum Sommer 2026 datiert. "Ich liebe absolut alles an diesem Klub. Ich liebe absolut alles an dieser Stadt. Ich liebe absolut alles an unseren Fans. Ich liebe das Team. Ich liebe die Mitarbeiter. Ich liebe alles. Dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt, dass ich überzeugt davon bin, dass ich sie treffen muss", richtete sich der ehemalige BVB-Coach in einem emotionalen Statement an die Fans der Reds.

Klopp könnte sich mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft verabschieden. Der FC Liverpool rangiert in der Premier League mit 48 Punkten aktuell an der Spitze. Machester City (ein absolviertes Spiel weniger) und der FC Arsenal folgen mit 43 Zählern.

Klopp hatte mit dem FC Liverpool in der Saison 2019/20 die Meisterschaft gewonnen. Hinzu kommen weitere Titel wie der Champions-League-Triumph 2019.