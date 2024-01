Jürgen Klopp verkündet Zukunftsentscheidung

IMAGO/Steve Flynn/News Images

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool im Sommer 2024 verlassen

Am Freitag ließen der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp die Bombe platzen und verkündeten offiziell, dass der charismatische Erfolgscoach die Anfield Road im Sommer 2024 zwei Jahre vor dem Ende seines Vertrages verlassen wird. In einem Interview mit den Vereinsmedien verkündete der 56-Jährige zudem eine weitere Zukunftsentscheidung.

"Wenn man mich fragt: 'Werden Sie jemals wieder als Manager arbeiten?', würde ich jetzt nein sagen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es sich anfühlen wird, weil ich nie in dieser Situation war", beginnt Klopp einen vagen Blick in die Zukunft, legt sich dann bezüglich einer Sache aber unumstößlich fest: "Aber ich weiß definitiv, dass ich nie wieder einen anderen Verein in England als Liverpool leiten werde, zu 100 Prozent. Das ist nicht möglich!"

Seine Liebe zu den Reds, den Fans und dem gesamten Umfeld des Vereins verbiete ein solches Engagement schlichtweg. Alle anderen Tätigkeiten schließt der ehemalige BVB-Trainer allerdings nicht aus - mit einer großen Einschränkung.

"Ich werde zumindest für ein Jahr keinen Job bei einem Verein oder einer Nationalmannschaft übernehmen. Das geht nicht, das kann ich nicht und das will ich nicht", stellt Klopp klar. Damit schwinden auch die Chancen, dass er nach der Heim-Europameisterschaft 2024 das Zepter beim DFB-Team übernimmt.

Klopp stellt klar: Nicht der Richtige für die Zukunft des FC Liverpool

Was nach diesem Jahr passiert, ist hingegen offen. Allerdings sei ihm bewusst, dass er er kein Typ ist, der "einfach herumsitzen kann", so Klopp weiter.

Nun freue er sich allerdings in erster Linie auf das nächste Spiel des FC Liverpool. Die Reds empfangen am Sonntag Norwich City in der 4. Runde des FA Cups, anschließend gastiert der FC Chelsea (31. Januar) am Mersey River. Trotz aller Vorfreude auf die vollen Tribünen und Co. sei ihm vollkommen klar geworden, dass er "nicht der Richtige für die Zukunft" ist.