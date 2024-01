Verwirrung um Einigung von Bayern und Gala im Boey-Poker

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Spielen möglicherweise bald gemeinsam beim FC Bayern: Boey (li.) und Sané

Der angestrebte Transfer von Sacha Boey zum FC Bayern nimmt immer weiter Form an. Laut einem Bericht haben sich Galatasaray und der deutsche Rekordmeister mittlerweile auf eine Ablöse für den Rechtsverteidiger geeinigt. Am Samstagmorgen soll Boey nach München zum Medizincheck fliegen. Zwei deutsche Quelle sind hingegen weniger optimistisch.

Der FC Bayern hat nach einigen Irrungen und Wirrungen wohl einen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Nachdem sowohl der gewünschte Transfer von Kieran Trippier (Newcastle United) als auch der von Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) nicht vollzogen werden konnten, wird nun aller Voraussicht nach Sacha Boey von Galatsaray nach München wechseln.

In den letzten Tagen verdichteten sich die Gerüchte um Boey, zuletzt sollen die Bayern intensiv mit dem türkischen Top-Klub verhandelt haben.

Nachdem die französische "L'Equipe" von einer Offerte von 30 Millionen Euro für den rechten Abwehrmann berichtet hatte und Transfer-Experte Fabrizio Romano von einem Poker am Freitagnachmittag sprach, vermeldete der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu vom Portal "Sports Digitale" bei X (ehemals Twitter) sogar, dass der Deal nun (quasi) fix sei.

Demnach sollen sich der FC Bayern und Gala auf eine Basis-Summe von 30 Millionen Euro geeinigt haben, hinzu kommen die mittlerweile in der Branche üblichen Bonuszahlungen, die bei einer festgelegten Zahl von Einsätzen oder bestimmten Erfolgen zum Tragen kommen.

Wie hoch diese maximal ausfallen können, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt stand ein Bonus von bis zu fünf Millionen Euro im Raum.

Boey zum FC Bayern? Wohl doch noch nicht alles klar

Sowohl Sabuncuoğlu als auch das Portal "Foot Mercato" schreiben davon, dass Boey am frühen Samstagmorgen nach München reisen wird, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Auch "Sky" berichtet von Plänen für einem möglichen Check-Up am Samstag, schränkt jedoch ein, dass die Verhandlungen noch intensiv laufen und Galatasaray weiter störrisch sei. Denn laut dem TV-Sender steht Bayerns Angebot weiter bei 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Die von Sabuncuoğlu vermeldete Summe von 30 Millionen Euro Basis-Ablöse plus X gibt es laut "Sky" bislang nicht. Es seien noch einige Schritte zu gehen im Poker. Auch "Sport Bild" wartet mit diesen Informationen auf.

So oder so: Den Bayern sollen in den Verhandlungen nach Informationen von Romano entgegengekommen sein, dass Boey den Bossen des Süper-Lig-Klubs mitgeteilt habe, dass er ausschließlich zum deutschen Rekordmeister will. Damit waren weitere Interessenten, die den Preis noch weiter nach oben hätten treiben können, aus dem Rennen.