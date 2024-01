IMAGO/Galatasaray SK v Alanyaspor

Sacha Boey wechselt zum FC Bayern

Was lange währt, wird endlich gut: Der FC Bayern wird wohl noch am Wochenende den Transfer von Rechtsverteidiger Sacha Boey vermelden können. Galatasaray und die Münchner haben sich laut mehreren Berichten mittlerweile auf die Rahmenbedingungen geeinigt. Der Franzose wird beim FCB einen Vertrag mit langer Laufzeit unterschreiben.

Sacha Boey trägt in Zukunft das Trikot des FC Bayern. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano und "Sky" haben die Münchner die Verpflichtung des gewünschten Rechtsverteidiger mittlerweile unter Dach und Fach gebracht.

Demnach haben sich Galatasaray und der deutsche Rekordmeister am späten Freitagnachmittag mündlich auf die Rahmenbedingungen des Deals geeinigt. Nun sind nur noch letzte Formalitäten zu klären, danach steht die Arbeit an den nötigen Papieren an.

Als Ablöse werden 28 bis 29 Millionen Euro fällig, wie "Sky" erfahren hat. Diese Summe beinhaltet alle Bonuszahlungen. Das vorherige Angebot der Münchner soll bei 25 Millionen Euro gelegen haben. Nun scheint sich der Bundesligist finanziell noch etwas gestreckt zu haben, um endlich die gewünschte Verstärkung für die rechte Abwehrseite zu bekommen.

Sacha Boey unterschreibt Mega-Vertrag beim FC Bayern

Zuvor konnten die Transfers von Kieran Trippier (Newcastle United) und Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) nicht realisiert werden.

Am Samstag soll Boey mit dem Flieger nach München reisen, um die obligatorischen medizinischen Untersuchungen hinter sich zu bringen und danach einen Vertrag zu unterschreiben, der bis Sommer 2029 datiert sein soll, also eine Gültigkeit von fünfeinhalb Jahren haben wird.

Damit ist Boey der Spieler mit der längsten Laufzeit. Keeper Daniel Peretz und Verteidiger Min-jae Kim kommen dahinter, sind allerdings "nur" bis 2028 gebunden.

Dem FC Bayern kam in den Verhandlungen offenbar zu Gute, dass Boey trotz weiterer interessierter Klubs ausschließlich zum Serienmeister der Bundesliga wechseln wollte. Romano schreibt davon, dass der 23-jährige Franzose den Transfer als "Chance seines Lebens" sieht.