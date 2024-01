Medien: Blitz-Poker um Max Eberl gestartet

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl wird beim FC Bayern anheuern

Noch am Donnerstag hieß es, dass der FC Bayern bislang noch nicht in Verhandlungen mit RB Leipzig getreten ist, um den freigestellten Sportchef Max Eberl loszueisen. Doch das hat sich offenbar mittlerweile geändert. Derzeit wird sogar von einem Blitz-Poker um den in München als Sportvorstand geplanten Eberl ausgegangen.

Mit dem FC Bayern ist sich Max Eberl laut verschiedenen Berichten bereits einig, doch bevor der neue Sportvorstand in München loslegen kann, müssen die Münchner Bosse erst an RB Leipzig herantreten, denn genau dort steht Eberl offiziell noch bis 2026 unter Vertrag.

Nachdem der "kicker" noch unter der Woche vermeldete, dass der deutsche Rekordmeister noch nicht mit den Roten Bullen in Kontakt getreten ist, hat "Sky" am Freitag neue Informationen parat.

Demnach sind mittlerweile offiziell Verhandlungen zwischen beiden Seiten gestartet. Und noch mehr: Diese sind bereits weit fortgeschritten und stehen offenbar sogar kurz vor dem Abschluss.

Im mutmaßlichen Blitz-Poker um Eberl geht es vor allem um die Ablösezahlung für den 50-Jährigen. Diese wird laut dem TV-Sender bei etwa vier bis fünf Millionen Euro liegen.

Dass RB Leipzig Eberl nicht kostenlos oder für einen Spottpreis abgeben würde, machte Leipzig-Vorstand Johann Plenge bereits vor Kurzem klar. Im Wintertrainingslager hatte er betont, dass der Vertrag des ehemaligen Geschäftsführers noch nicht aufgelöst ist.

FC Bayern muss Max Eberl noch absegnen

"In dem Moment, in dem die Bayern den Telefonhörer in die Hand nehmen, werden wir darüber sprechen, wie sich das ändert", sagte Plenge. Besagter Kontakt scheint mittlerweile hergestellt.

Damit Eberl am Ende wirklich in München mit seiner Arbeit beginnen kann, braucht es - nach der Klärung mit RB - noch die Zustimmung des Aufsichtsrates des FC Bayern. Diese könnte im Februar erfolgen und gilt allerdings als reine Formsache.

Die durch die Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic entstandene Lücke hatte der FC Bayern zuvor bereits teilweise durch Sportdirektor Christoph Freund geschlossen. Mit dem langjährigen Bundesliga-Funktionär Eberl kommt jedoch ein Manager, der die sportliche Gesamtverantwortung übertragen bekommen und wohl ab April starten wird.