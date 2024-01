Insider: Mbappé-Wechsel nicht nur Frage des Geldes

IMAGO/Federico Pestellini

Kylian Mbappé wird von Real Madrid umworben

Die Spekulationen um einen Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid haben jüngst wieder Fahrt aufgenommen. In Frankreich glaubt man allerdings weiterhin nicht an einen Abschied des Nationalspielers.

"RMC"-Journalist Thibaut Leplat hält es zwar für möglich, dass der 25-Jährige bislang keine finale Entscheidung getroffen hat. Letztlich werde der Angreifer seiner Einschätzung nach aber in Paris bleiben, so der Reporter gegenüber der "AS".

Zuletzt hatte der US-Sender "ESPN" berichtet, das Mbappé-Lager habe mittlerweile ein offizielles Angebot von Real Madrid vorliegen. Seit Jahren schon wird spekuliert, ob und wann der Weltmeister von 2018 den Schritt zu den Königlichen geht.

In Madrid müsste Mbappé allerdings wahrscheinlich Einbußen beim Gehalt hinnehmen, auch wenn über die Höhe des kolportierten Angebots keine Details bekannt sind.

Die aktuell bestbezahlten Profis im Kader der Königlichen kassieren laut "ESPN" nur etwas mehr als zehn Millionen Euro netto pro Jahr. Viel tiefer will der Champions-League-Rekordsieger wohl auch für Mbappé nicht in die Tasche greifen.

Frankreich-Legenden kommentieren Mbappé-Poker

Bei PSG soll der 25-Jährige derzeit rund 37 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, also gut und gerne 20 Millionen Euro mehr als es in Madrid der Fall wäre.

Für "RMC"-Journalist Leplat ist der Wechsel aber nicht allein eine Frage des Geldes. Mbappé genieße bei PSG eine kaum vorstellbare Machtposition und sei in viele Klub-Entscheidungen involviert. Diese Stellung müsste er neben den vielen Millionen in Madrid aufgeben.

In der "AS" meldeten sich zudem zwei Ex-Profis mit ihren Einschätzungen zu Wort. Sturm-Ikone Thierry Henry glaubt ebenfalls nicht an einen Mbappé-Wechsel im Sommer. "Wenn ich er wäre, würde ich Paris nicht verlassen. Ich würde die Mission beenden wollen, die er begonnen hat und den Klub an die Spitze führen", so der frühere Arsenal-Spieler.

Henrys einstiger Mitspieler Robert Pirés widersprach: "Er wird irgendwann bei Real Madrid landen. Er musst diesen Schritt gehen, wenn er sich entwickeln will. Ich bin Franzose und ich liebe PSG und die Ligue 1. Aber wenn Mbappé wachsen will, muss er nach Madrid", argumentierte der Ex-Mittelfeldspieler.