Müller hadert: "Es ist halt verhext im Moment"

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller ist beim FC Bayern aktuell Joker

Thomas Müller muss sich beim FC Bayern aktuell mit der Joker-Rolle begnügen. Dem Routinier winkt aufgrund der Verletzungsmisere nun aber mehr Spielzeit beim deutschen Rekordmeister.

Für Thomas Müller lief das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und FC Augsburg (3:2) am Samstagnachmittag aus persönlicher Sicht äußerst unglücklich. Der 34-Jährige musste zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen, wurde erst in der 89. Minute beim Stand von 3:1 für seine Mannschaft eingewechselt. In der Nachspielzeit verursachte Müller dann einen Elfmeter. Der FC Bayern ging dennoch als Sieger vom Platz.

"Ich stelle mich immer auf Spielzeit ein und der Trainer entscheidet, wie viel es am Ende wird", sagte der Nationalspieler nach dem Schlusspfiff über seinen Kurzeinsatz. Der Routinier stand in diesem Jahr bis dato einzig gegen die TSG Hoffenheim (3:0) in der Startelf von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Auf Müller dürfte in den kommenden Wochen aber eine größere Rolle zukommen. Der FC Bayern muss auf zahlreiche Stars verzichten. In Augsburg erwischte es Kingsley Coman, der sich einen Innenbandriss im Knie zuzog.

FC Bayern mit Verletzungspech

"Es ist halt verhext im Moment, dass wir fast jedes Spiel mit einem Verletzten rausgehen. Das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Saison. Ich hoffe, dass wir die Leute wieder fit kriegen für März, April - und da wieder mehr Glück haben", kommentierte Müller die Münchner Misere.

Mit Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) fehlt ein weiterer Flügelspieler des FC Bayern noch mehrere Wochen. Gut möglich, dass Jamal Musiala demnächst vermehrt auf der Außenbahn zum Zug kommt. Müller könnte dann die Position im offensiven Mittelfeld bekleiden.

Immerhin gab es für den FC Bayern am Samstag auch eine gute Nachricht. Da Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 0:0 hinauskam, beträgt der Rückstand auf die Spitze nur noch zwei Zähler.