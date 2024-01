Klare Trainer-Haltung bei RB Leipzig enthüllt

IMAGO/Christian Schroedter

Marco Rose soll RB Leipzig aus der Krise führen

RB Leipzig steckt in der Ergebniskrise. Die Sachsen stehen in diesem Jahr noch ohne Punktgewinn in der Fußball-Bundesliga da. Cheftrainer Marco Rose sitzt aber wohl weiterhin fest im Sattel.

Laut "Sky" steht Rose bei RB Leipzig "nicht zur Disposition". Die Verantwortlichen sollen demnach weiterhin "volles Vertrauen" in den 47-Jährigen und sein Trainerteam haben.

Der amtierende DFB-Pokalsieger musste am Samstag den nächsten Rückschlag in der Fußball-Bundesliga hinnehmen. Im Duell mit dem VfB Stuttgart setzte es eine 2:5-Klatsche.

Die beiden vorherigen Pflichtspiele in diesem Jahr gegen Eintracht Frankfurt (0:1) und Bayer Leverkusen (2:3) waren ebenfalls verloren gegangen. Die Leipziger müssen sich dringend steigern, soll die Qualifikation für die Champions League nicht in ernsthafte Gefahr geraten.

RB Leipzig beklagt "Scheißspiel" gegen den VfB Stuttgart

"Die Ergebnisse sind im Kopf angekommen. Das hat man unserem Spiel angemerkt", kommentierte Rose den jüngsten Rückschlag gegen den VfB Stuttgart bei "Sky".

"Wir müssen durch ganz, ganz harte Arbeit unsere Situation wieder verbessern. Immer nur darüber zu reden, dass nur die Ergebnisse fehlen, funktioniert ab heute nicht mehr", führte der 47-Jährige aus.

"Es war ein Scheißspiel von uns. Wir haben jetzt zwei Topspiele nacheinander verloren und laufen unseren Ansprüchen nur hinterher", wählte Abwehrmann Benjamin Henrichs im Interview mit dem TV-Sender deutliche Worte und forderte: "Es muss sich schwer etwas ändern."

RB Leipzig trifft am kommenden Bundesliga-Spieltag (4. Februar, 17:30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin. Alles andere als drei Punkte wäre eine Enttäuschung für die Sachsen. Der Meisterschaftszug scheint längst abgefahren. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen beträgt 16 Punkte. Nun geht es darum, die Champions-League-Qualifikation zu schaffen.