Bayern-Abschied? Insider nennt mögliche Kimmich-Ablöse

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johannes Ritte

Joshua Kimmich spielt seit 2015 für den FC Bayern

Bleibt er oder geht er? Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist völlig offen. Der deutsche Rekordmeister will einen ablösefreien Wechsel am Vertragsende unbedingt vermeiden. Sollte es im kommenden Sommer zu einem Transfer kommen, würden die Münchner wohl eine stolze Summe für den Nationalspieler verlangen.

Kimmich besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025. Am Saisonende steht für die beteiligten Parteien eine Grundsatzentscheidung an. Schließlich will der Bundesligist einen Abgang zum Nulltarif wohl um jeden Preis verhindern. Ein Transfer im Sommer soll deshalb nicht kategorisch ausgeschlossen sein.

"Bayern München ist jetzt in einer Situation, in der sie bereit sind, darüber zu sprechen, da Kimmich auch die Idee im Kopf hat, in das letzte Jahr seines Vertrages zu gehen, ohne einen neuen zu unterschreiben - eine Situation, die Bayern gerne vermeiden würde, da sie am Ende eine Menge Geld verlieren würden", erklärte Transfer-Insider Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

"Die Bayern würden gerne 50 Millionen Euro für Kimmich haben. Sie wissen, dass dies schwer zu bekommen sein könnte, da sein Vertrag im Sommer nur noch ein Jahr läuft. Andererseits ist er ein sehr guter Spieler und die englischen Vereine haben viel Geld", verriet der "Bild"-Fußballchef weiter.

Premier League statt FC Bayern?

Manchester City und der FC Liverpool sollen den 28-Jährigen auf dem Radar haben. "Wenn die Bayern Kimmich nicht verlängert bekommen, müssen sie ihn verkaufen", meinte Falk. Der FC Barcelona wurde in den vergangenen Monaten ebenfalls mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Kimmich hatte einen Wechsel in der laufenden Winter-Transferperiode zuletzt ausgeschlossen. "Ich denke, dass wir uns irgendwann mal zusammensetzen werden, dass der Verein dann mal auf mich zukommen wird. Alles, was da besprochen wird, besprechen wir untereinander - und nicht mit euch", nannte der Mittelfeldspieler gegenüber Medienvertretern Mitte Januar den weiteren Fahrplan.