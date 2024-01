Watzke deutet Sammer-Aus beim BVB an

IMAGO/Alex Simoes

Hans-Joachim Watzke wird den BVB im kommenden Jahr verlassen

Im kommenden Jahr wird sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aus dem operativen Geschäft von Borussia Dortmund zurückziehen. Der Abschied des Geschäftsführers könnte nach derzeitiger Vertragslage wohl auch ein Ende der Tätigkeit von Matthias Sammer als externer Berater nach sich ziehen.

"Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt", sagte Watzke am Sonntag im Interview bei "Welt TV". "Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist."

Watzke hatte Anfang Januar im Trainingslager in Marbella angekündigt, seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht noch einmal zu verlängern. Damit steht nun auch Sammer vor einer unklaren Zukunft.

Der ehemalige BVB-Spieler und Trainer fungiert seit März 2018 als Berater in Dortmund. Bei den Spielen der Westfalen sitzt er stets an der Seite von Watzke auf der Tribüne.

Bei der Ankündigung seines Abschieds hatte Watzke erklärt, er werde den BVB als Fan weiter begleiten und sich die meisten Spiele vor Ort ansehen.

Watzke: BVB kann nicht agieren wie der FC Bayern

Wenn seine Meinung gefragt sei, werde er auch in Zukunft zur Verfügung stehen, machte er nun erneut deutlich. "Der BVB ist mein Verein. Er gehört mir natürlich nicht. Aber ich werde dem Verein immer in irgendeiner Weise dienen, wenn er es denn wünscht", so Watzke.

Eine Rolle als heimlicher Strippenzieher, wie sie Uli Hoeneß beim FC Bayern immer noch innehält, sei in Dortmund aber nicht denkbar.

"Der zentrale Unterschied zu Bayern ist unsere Börsennotierung! Da gibt es eine klarere Trennung zwischen operativer Verantwortung und kontrollierender Verantwortung", erklärte Watzke die rechtlichen Hürden.

Denkbar sei in Zukunft aber eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten im eingetragenen Verein, so Watzke. Allerdings nicht in absehbarer Zeit. "Solange Reinhold Lunow Präsident ist, werde ich mich nicht beschäftigen mit dem Thema. Er ist ein feiner Kerl, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden", betonte der BVB-Boss.