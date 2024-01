Abschied oder Verbleib? Sané lässt aufhorchen

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané wechselte 2020 zum FC Bayern

Hinter der sportlichen Zukunft von Leroy Sané steht noch ein Fragezeichen. Nun deutete der Nationalspieler allerdings einen Verbleib beim FC Bayern an.

Sané besitzt beim deutschen Rekordmeister noch ein Arbeitspapier bis 2025. Der 28-Jährige könnte schon bald einen neuen Vertrag an der Säbener Straße unterzeichnen.

"Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg", zitiert "t-online"-Reporter Julian Buhl den Offensivmann von einem Fanklub-Besuch in Höslwang. Auf die Frage, für welchen Verein er gerne spielen würde, sollte er die Münchner eines Tages verlassen, sagte Sané demnach: "Ich habe gedacht, ich beende meine Karriere hier."

Die Fans des FC Bayern dürften die Aussagen mit Freude zur Kenntnis nehmen. Schließlich gehört der gebürtige Essener in der laufenden Saison zu den gefährlichsten Spielern aus der Offensivabteilung.

FC Bayern: Viele Transfer-Gerüchte um Leroy Sané

Sané hat laut "Bild" und "Sky" im Hintergrund zuletzt einen wichtigen Wechsel vorgenommen. Demnach wird der Ex-Schalker fortan nicht mehr von der LIAN Sports Group mit Berater Fali Ramadani betreut, sondern von der Agentur 11WINS mit Rechtsanwalt Christian Schmid.

Der deutsche Nationalspieler hatte seine sportliche Zukunft im Dezember noch offengelassen. "Wir werden ab irgendeinem Zeitpunkt zusammensitzen und eine Entscheidung treffen. Aber es ist noch Zeit. Ich schaue aktuell eher darauf, was auf dem Platz passiert - und nicht in den Büros [...] Natürlich kommen keine drei, vier großen Verträge mehr in meiner Karriere. Ich habe mir aber noch nicht wirklich Gedanken gemacht", sagte er damals der "Sport Bild".

Zuletzt wurde Sané mit anderen Klubs wie dem FC Barcelona, FC Liverpool, FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Nun könnte es zwischen Sané und dem FC Bayern anscheinend in die entscheidende Phase gehen.