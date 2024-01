Tuchel reizt erneutes Engagement im Ausland

IMAGO

Thomas Tuchel heuerte im März 2023 beim FC Bayern an

Thomas Tuchel besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Wie es danach weitergeht? Ungewiss! Der Coach kann sich in seiner Karriere noch einmal einen Schritt in das Ausland vorstellen.

"Das Ausland würde mich auf jeden Fall noch einmal reizen", gestand Tuchel im Rahmen eines Fanclub-Besuchs in Heidenheim.

Allerdings: Es gebe "keinen Grund, noch einmal einen anderen Verein in Frankreich zu trainieren", meinte der 50-Jährige, der zwischen Sommer 2018 und Dezember 2020 bei Paris Saint-Germain in der Hauptverantwortung stand.

Gleichwohl hat es dem Bayern-Cheftrainer eine andere Liga angetan. "Spanien hat eine außergewöhnliche Liga", schwärmte Tuchel. Die Spielweise sei von "wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt". Der Übungsleiter lobte: "Wenn du mit spanischen Spielern spricht, hast du das Gefühl, dass du mit den Menschen sprichst."

Vertrag bis 2025 beim FC Bayern

Tuchel besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Der 50-Jährige hatte die Geschicke an der Säbener Straße im vergangenen März von Julian Nagelsmann übernommen. Tuchel führte die Münchner daraufhin zur Meisterschaft.

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga derzeit zwei Punkte hinter Bayer Leverkusen auf dem zweiten Platz. Die Titelchance im DFB-Pokal wurde dagegen durch das 1:2 beim 1. FC Saarbrücken in der zweiten Runde verspielt. In der Champions League wartet Lazio Rom im Achtelfinale. Tuchel weiß, dass an der Isar nur Trophäen zählen.

Tuchel trainierte vor dem FC Bayern den FC Chelsea

Der ehemalige Profi hatte vor seinem Engagement beim FC Bayern den FC Chelsea in der Premier League betreut. Von Januar 2021 bis September 2022 hatte er an der Stamford Bridge das Sagen. Großes Highlight war hierbei der Gewinn der Champions League in der Saison 2020/21.

Ob Tuchel eines Tages noch in der Primera División anheuert, bleibt abzuwarten. Zunächst wartet beim FC Bayern noch jede Menge Arbeit.