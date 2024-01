Greuther Fürth schlägt Holstein Kiel im Spitzenspiel

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Greuther Fürth mischt die 2. Bundesliga auf

Die SpVgg Greuther Fürth hat seine Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga untermauert.

Im Spitzenspiel siegten die Kleeblätter mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel und zogen damit in der Tabellen dank der besseren Tordifferenz an den Norddeutschen vorbei. Für Herbstmeister Kiel war es hingegen bereits die dritte Niederlage in Serie.

Armindo Sieb (59.) und Branimir Hrgota (75.) trafen für die Kleeblätter. Patrick Erras (64.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Beide Teams haben vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli.

Die Begegnung begann schleppend, nach 30 Minuten hatten beide Teams noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Dann ging es Schlag auf Schlag: Hrgota (35.) und gleich zweimal Julian Green (37.) für die Gastgeber sowie Shuto Machino (40.) für die Gäste vergaben beste Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel traf wie schon beim 1:0 in Paderborn zum Rückrundenstart Sieb zur Führung für die Spielvereinigung, Erras hatte mit seinem ersten Saisontor per Kopf aber die passende Antwort parat. Kiels Rothe (68.) und Finn Porath (71.) trafen im Anschluss nur den Pfosten - Hrgota bestrafte das auf der Gegenseite eiskalt.