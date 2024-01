BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Transfer-"Gedankenspiele"

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Vermeldet Kehl noch einen BVB-Transfer?

Wenige Tage vor der Winter-Wechselfrist kann sich bei Borussia Dortmund sowohl auf der Seite der Zu- als auch Abgänge noch etwas tun. Das hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntagabend vor dem Revierderby gegen den VfL Bochum verraten.

Verändert sich der Kader von Borussia Dortmund noch bis zum Ende der Wechselfrist am kommenden Donnerstag? "Wir haben in beide Richtungen alles offen gehalten", blieb BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Bundesliga-Duell gegen Bochum bei "DAZN" vage: "Wir werden die Situation morgen analysieren und besprechen."

Es gäbe "ein paar Gedankenspiele, aber es ist nichts fix", so der ehemalige Dortmunder Kapitän, der hervorhob: "Wir machen nur etwas, wenn es Sinn ergibt. Sonst bleibt es bei dem aktuellen Kader."

Als Abschiedskandidat gilt weiterhin Offensivspieler Giovanni Reyna, der unter Cheftrainer Edin Terzic nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinauskommt. Medienberichten zufolge wäre der BVB bei einem Angebot von rund 20 Millionen Euro gesprächsbereit.

Laut "Caught Offside" sollen Nottingham Forest und Olympique Marseille ein Auge auf den US-Amerikaner geworfen haben. Bislang sollen die Angebote der Klubs den Forderungen der Schwarz-Gelben jedoch nicht entsprochen haben, heißt es.

Innenverteidiger ausgeschlossen: Verstärkt sich der BVB noch einmal?

Sollte sich der BVB unterdessen noch verstärken, wird dies nach Aussage von Sebastian Kehl nicht die Abwehr-Zentrale betreffen. In Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle habe man drei gelernte Abwehrspieler, zudem können Emre Can und Youngster Hendry Blank und sogar Linksverteidiger Ramy Bensebaini in der Mitte eingesetzt werden. "Auf der Innenverteidiger-Position werden wir nichts mehr tun", so Kehl daher.

Zielsetzung für die restliche Rückrunde sei derweil weiterhin, die direkte Champions-League-Qualifikation zu erreichen. "Wir hatten sicherlich keine gute Hinrunde. Der Tabellenplatz spiegelt nicht die Qualität im Kader wieder. Wir haben im Winter an ein paar Stellschrauben gedreht. Das Jahr hat gut angefangen, wir haben jetzt die Chance, zurück auf die Champions-League-Plätze zu kommen", so der Dortmunder Sportdirektor, der zudem hofft, in der Champions League "eine Runde" weiterzukommen.

Der BVB trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf die PSV Eindhoven (20. Februar und 13. März).