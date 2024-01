Hamann attackiert Tuchel: "Eine Frechheit"

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dietmar Hamann hat Thomas Tuchel vom FC Bayern scharf kritisiert

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann ist mit Thomas Tuchel vom FC Bayern hart ins Gericht gegangen. Anlass zur Kritik gab eine Aussage des Münchner Cheftrainers über ein mögliches Engagement bei einem anderen Klub.

Thomas Tuchel kann sich durchaus vorstellen, in Zukunft noch einmal einen Trainerjob im Ausland anzunehmen. Das hat der Chefcoach des FC Bayern im Rahmen eines Fanclub-Besuchs am Sonntag in Heidenheim erzählt.

Angetan sei der 50-Jährige vor allem von der "außergewöhnlichen" Liga in Spanien. "Wenn man mit spanischen Spielern spricht, hast du das Gefühl, dass du ganz schnell mit den Menschen sprichst und da keine Floskeln dazwischenstehen und keine unsichtbare Wand", schwärmte Tuchel.

Hamann geht auf Tuchel los

Aussagen, die nicht überall gut ankamen: TV-Experte Dietmar Hamann zeigte sich in der Sendung "Sky90" sogar regelrecht entsetzt, wie offen Thomas Tuchel mit einem Abschied aus München liebäugelt.

"Seine Aufmerksamkeit sollte ausschließlich dem FC Bayern München gehören", so der Ex-Nationalspieler: "Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit." Xavi hatte erst am Samstagabend bekannt gegeben, dass er das Traineramt bei Barca im Sommer niederlegen wird.

Tuchel hatte den deutschen Rekordmeister im März 2023 übernommen und einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Im Ausland hatte er zuvor bereits Paris Saint-Germain und den FC Chelsea betreut.

Damit nicht genug: "Tuchel und der Bayern München ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Es passt nicht zusammen - und er weiß das mittlerweile auch."

Hamann zufolge habe der 50-Jährige durchaus gewusst, welche Wirkung seine Worte haben können: "Er ist ein sehr intelligenter Mann, so etwas rutscht ihm nicht einfach so raus. Nur er muss eins wissen: Wenn du Angestellter vom FC Bayern bist, sich mit der Führung anzulegen - das war selten eine gute Idee."

"Das hat mit Bayern München nichts zu tun"

Dietmar Hamann übte unterdessen in der Sendung auch harsche Kritik am Spielstil des FC Bayern unter der Führung von Thomas Tuchel. Einen Tag nach dem umkämpften Sieg gegen Augsburg (3:2) polterte der "Sky"-Experte: "Das hat mit Bayern München nichts zu tun. Er hat viele Spieler vergrault, er hat den Marktwert von vielen Spielern halbiert oder gedrittelt."

Die letzten drei Heimspiele seien "für die Verhältnisse von Bayern München unterirdisch" gewesen. Nach der Winterpause hatte der Rekordmeister zunächst mit 3:0 gegen Hoffenheim gewonnen, ehe eine Niederlage gegen Werder Bremen (0:1) folgte. Anschließend fuhr Bayern einen knappen 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Union Berlin ein.