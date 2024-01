Matthäus exklusiv: DFB muss sich mit Klopp beschäftigen

IMAGO/Revierfoto

Lothar Matthäus hat sich zur Zukunft von Jürgen Klopp geäußert

Jürgen Klopp hat angekündigt, seinen FC Liverpool im Sommer verlassen zu wollen. Geht es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, muss sich nun der Deutsche Fußball-Bund mit dem ehemaligen BVB-Trainer beschäftigen.

Lothar Matthäus rät dem DFB, Jürgen Klopp trotz der angekündigten Pause als künftigen Bundestrainer in Erwägung zu ziehen. "Nicht zuletzt, weil Julian Nagelsmann meiner Meinung nach voraussichtlich nach der EM nicht mehr zur Verfügung stehen wird", sagte der 62-Jährige exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de.

Julian Nagelsmann war im vergangenen September nach der Entlassung von Hansi Flick mit einem Vertrag ausgestattet, der nach der Heim-Europameisterschaft endet. Erst im Anschluss an das Turnier wollen beide Seiten Gespräche führen, ob die Zusammenarbeit ausgedehnt wird. Viel wird wohl davon abhängen, wie erfolgreich der ehemalige Bayern-Trainer mit der DFB-Auswahl bei der EM ist.

Matthäus möchte Klopp zurück in der Bundesliga sehen

Jürgen Klopp hatte unterdessen erklärt, dass er nach seinem Aus beim FC Liverpool vorerst keinen neuen Job im Fußballgeschäft annehmen wird. Der 56-Jährige benötige eine Pause nach all den aufreibenden Jahren an der Seitenlinie. Zudem stellte "Kloppo" klar, dass er ausschließen kann, in der englischen Premier League jemals einen anderen Klub als den FC Liverpool zu coachen.

Lothar Matthäus würde den langjährigen Cheftrainer von Borussia Dortmund ohnehin liebend gerne wieder in der Bundesliga sehen. "Und da gibt es nur einen Klub ...", sagte Matthäus mit Blick auf seinen Ex-Klub FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister steht allerdings Thomas Tuchel unter Vertrag, das Arbeitspapier endet im Sommer 2025.

Jürgen Klopp war in den vergangenen Jahren bereits mehrere Male mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden - zu einem Engagement an der Säbener Straße kam es bekanntlich bislang noch nicht. Nach Stationen beim 1. FSV Mainz 05 und BVB zog es ihn 2015 an die Anfield Road zum FC Liverpool, mit dem er 2019 die Champions League und 2020 die Premier League gewann.