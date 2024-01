Medien: VfB Stuttgart will Gladbach-Star noch im Winter

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bedient sich der VfB Stuttgart in Gladbach?

Bis zum Ende der Wechselfrist haben die Bundesligisten nicht mehr viel Zeit, um Verstärkung in den Kader zu holen. Der VfB Stuttgart arbeitet einem Medienbericht allerdings dennoch daran, einen Spieler von der Konkurrenz loszueisen. Ein Gladbach-Star soll ins Blickfeld geraten sein.

Der VfB Stuttgart will Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach verpflichten. Das berichtet "Bild".

Die Schwaben sollen beim Bundesliga-Konkurrenten ihr Interesse bereits hinterlegt haben. Gespräche zwischen beiden Klubs haben schon stattgefunden, heißt es.

Der Deal soll demnach noch in diesem Winter über die Bühne gehen. Am 1. Februar (18:00 Uhr) endet die Wechselperiode. Die Idee: Der 26-Jährige soll zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Zudem wollen die Stuttgarter eine Kaufoption festschreiben lassen, um Neuhaus darüber hinaus an sich binden zu können.

Wie hoch die Kaufoption ausfallen soll, ist dem Bericht zufolge noch nicht klar. In den Verhandlungen sei über dieses nicht unwichtige Detail bislang nicht diskutiert worden.

Zwei Klubs aus dem Rennen?

Florian Neuhaus zählt schon seit Wochen zu den möglichen Abschiedskandidaten bei Borussia Mönchengladbach, obwohl er seinen Vertrag am Niederrhein erst im Juli 2023 bis 2027 verlängert hatte.

Zuletzt sollen mit Lazio Rom und dem FC Sevilla zwei weitere Klubs Interesse am zehnfachen deutschen Nationalspieler (zwei Länderspieltore) bekundet haben. Wie "Bild" berichtet, sind beide Vereine jedoch aus dem Rennen. Stattdessen befinden sich offenbar mit Aston Villa und West Ham United noch zwei Klubs aus England im Rennen.

Florian Neuhaus war 2017 von seinem Ausbildungsklub 1860 München zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Nach einer Saison auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf avancierte der Mittelfeldspieler in Gladbach zum Leistungsträger. Unter Trainer Gerardo Seoane stand Florian Neuhaus in der laufenden Saison aber immer seltener in der Startformation.