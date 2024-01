Abschied oder Verbleib? Davies bleibt bei Zukunft vage

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Alphonso Davies hat beim FC Bayern einst einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. In den vergangenen Monaten suchte der Linksverteidiger hingegen nach seiner Top-Form. Inzwischen wird über einen Wechsel des Kanadiers spekuliert. Der Nationalspieler betont, sich in München wohl zu fühlen.

Im Januar 2019 wechselte Davies von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern. Zunächst sammelte der Youngster in der zweiten Mannschaft Spielzeit. Der große Durchbruch erfolgte schließlich in der Triple-Saison 2019/20. Davies, der eigentlich auf den offensiven Außenbahnen beheimatet ist, spielte als Linksverteidiger eine mitentscheidende Rolle. Der 23-Jährige gilt beim FC Bayern seitdem als gesetzt.

"2020 hatte mich noch niemand so wirklich auf dem Zettel, ich war ein relativ unbeschriebenes Blatt und habe abgeliefert", kommentierte Davies seine Entwicklung gegenüber dem "kicker". Der Linksfuß hat in der laufenden Saison jedoch mit Leistungsschwankungen zu kämpfen.

Nach dem Triple-Gewinn 2020 sei "die Erwartungshaltung an mich natürlich größer. Ich denke, dass ich dieser im Großen und Ganzen auch gerecht geworden bin, aber natürlich nicht immer, nicht in jedem Spiel", so Davies.

Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern offen

Der Abwehrmann besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Ein Verbleib ist keinesfalls sicher. Insbesondere Real Madrid wird großes Interesse nachgesagt.

"Ich fühle mich hier sehr wohl, spiele in einer unglaublichen Mannschaft, bei einem der absoluten Top-Vereine Europas", erklärte Davies. Noch scheint alles offen.

Journalist David Ornstein berichtete zuletzt in einem Beitrag für das Portal "The Athletic", dass die Vertragsofferte des FC Bayern aktuell besser sein soll, als das Pendant aus der spanischen Hauptstadt. Konkrete Zahlen nannte der Reporter in diesem Zusammenhang nicht.