Medien: PSG findet Mbappé-Nachfolger

IMAGO/Sbastien Muylaert

Kylian Mbappé könnte Paris Saint-Germain im Sommer verlassen

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain bereitet sich im Hintergrund offenbar schon intensiv auf einen Abgang von Kylian Mbappé vor. Einem Medienbericht zufolge hat PSG mittlerweile einen Nachfolger für den Superstar gefunden.

In der Chefetage von Paris Saint-Germain wird längst zweigleisig geplant: Einmal für eine Zukunft mit Kylian Mbappé und einmal für eine Zukunft ohne den Superstar, dem mittlerweile ein offizielles Angebot von Real Madrid vorliegen soll.

Für den Fall, dass Mbappé den Klub verlässt, muss namhafter Ersatz her. Eben diesen haben die Verantwortlichen "Telefoot" zufolge nun auch gefunden. Wunschkandidat ist demnach Rafael Leão (AC Milan).

PSG nimmt Kontakt zu Mbappé-Nachfolger auf

Eine erste Kontaktaufnahme zum Lager des portugiesischen Nationalspielers hat es angeblich schon gegeben. Wie es heißt, weiß der 24-Jährige um das Interesse der Pariser, die sich laut "Telefoot" bereits "konkret positioniert" und Rafael Leão ganz oben auf ihrer Shortlist haben.

Einen großen Haken hat die Sache allerdings: Leão hat seinen Vertrag in Mailand erst im vergangenen Sommer bis 2028 verlängert. In diesem Zuge wurde auch eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert. Kostenpunkt: 175 Millionen Euro.

Mbappé-Trefferquote deutlich besser

Ob PSG gewillt ist, diese Summe auf den Tisch zu legen, ist nicht bekannt. Zwar würde Mbappé im Fall eines Abgangs viel Platz im Budget schaffen, eine Ablöse würden die Franzosen aber nicht kassieren. Gleichwohl wäre PSG mehr oder minder dazu gezwungen, seinen Fans einen neuen Superstar zu präsentieren, der einen Mbappé-Abgang auffangen könnte.

Fraglich ist zudem, ob Leão überhaupt ein adäquater Ersatz für einen der besten Offensivspieler der Welt sein kann. Zwar spielt der Portugiese auf der gleichen Position wie der Noch-Pariser, allerdings ist der 24-Jährige bei Weitem nicht so torgefährlich wie Mbappé. In der laufenden Spielzeit traf Leão in 26 Pflichtspielen gerade mal sechs Mal. In der letzten Spielzeit erzielte er 16 Tore in 47 Spielen - eine Quote, die meilenweit von der von Mbappé entfernt ist.