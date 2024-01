Erste Zweifel an Klopp-Engagement beim FC Bayern

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Der scheidende Liverpool-Coach Jürgen Klopp wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Nach der Verkündung seines Abschieds vom FC Liverpool im kommenden Sommer brodelt die Gerüchteküche rund um Jürgen Klopp. Der frühere BVB-Coach wurde in den vergangenen Tagen mehrfach beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt jedoch nicht an ein Engagement des Startrainers in München.

2015 stand Jürgen Klopp letztmalig in der Fußball-Bundesliga an der Seitenlinie. Damals verließ der Übungsleiter Borussia Dortmund nach sieben erfolgreichen Jahren.

Nur wenige Monate später klopfte der FC Liverpool bei dem Deutschen an, der sich schnell für das erste Auslandsabenteuer seiner Karriere entschied. In den Folgejahren führte er die Reds zurück in die Weltspitze, wurde englischer Meister und Champions-League-Sieger.

In der Vorwoche teilte Klopp dann allerdings überraschend mit, Liverpool im Sommer den Rücken zu kehren, da ihm nach eigener Aussage langsam die "Kraft ausgeht". Allgemein wird daher erwartet, dass der 56-Jährige ein Sabbatjahr einlegen wird.

Parallel dazu wird in Deutschland aber schon über mögliche neue Jobs für Klopp spekuliert. Einige sehen in ihm den künftigen Bundestrainer, andere den neuen Bayern-Coach.

Jürgen Klopp zum FC Bayern? "Kann mir das nicht vorstellen"

TV-Experte Dietmar Hamann sieht Klopp jedoch nicht beim FC Bayern. "Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen", erklärte der ehemalige Profi in der Sendung "Sky90".

Eher kämen Real Madrid oder der FC Barcelona als künftige Arbeitgeber des Titelsammlers in Frage, ergänzte Hamann. Auch ein Posten beim DFB würde er Klopp zutrauen.

Der einstige Meistercoach des BVB benötige eine Aufgabe, bei der er "etwas machen kann, was er noch nicht gemacht hat". Noch einmal den Champions-League-Pokal zu jagen, zähle nicht dazu.

Aktuell wird der FC Bayern von Thomas Tuchel trainiert. Nach nicht einmal einem Jahr im Amt steht der Nachfolger von Julian Nagelsmann allerdings schon in der Kritik.