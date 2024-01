Xavi-Erbe: Flick soll Bayern-Duo fordern

Markus Fischer via www.imago-images.de

Hansi Flick trainiert Leroy Sané und Joshua Kimmich bereits beim FC Bayern

Am Samstagabend ließ Trainer Xavi vom FC Barcelona die Bombe platzen, als er nach der 3:5-Niederlage gegen den FC Villarreal verkündete, Barca am Saisonende zu verlassen und seinen ursprünglich bis Ende Juni 2025 datierten Vertrag nicht erfüllen zu wollen. Namen potenzieller Nachfolger schossen in der Folge nur so ins Kraut, darunter auch der von Hansi Flick. Der Ex-Bundes- und -FC-Bayern-Trainer soll im Fall der Fälle allerdings angeblich enorme Forderungen im Gepäck haben.

Das katalanische Portal "El Nacional" bestätigt, dass Hansi Flick durchaus eine Option ist, mit der man beim FC Barcelona liebäugelt. Demnach liege die Nachfolgelösung nahe, da Barca-Boss Joan Laporta bereits vor Xavis Ankunft im Jahr 2021 ein Auge auf den Deutschen geworfen haben soll.

Der Bericht hat jedoch noch weitere äußerst interessante Informationen in petto: Sollte Flick bei den Katalanen anheuern, dann würde er eine "radikale Veränderung des Kaders" als Voraussetzung für sein Engagement machen.

Raphinha , João Félix, Oriol Romeu und Sergi Roberto hätten im Falle einer Verpflichtung Flicks keine Zukunft mehr beim FC Barcelona, wird "El Nacional" sehr konkret. Mit dem eingesparten Gehalt und den erhofften Ablösen sollen wiederum Flicks ehemalige Schützlinge Leroy Sané und Joshua Kimmich vom FC Bayern zu den Blaugrana gelockt werden.

Duo des FC Bayern für den FC Barcelona zu teuer?

Das Duo, das Flick bereits in München und als Coach der DFB-Auswahl betreute, plant demnach nicht, seine Verträge beim FC Bayern über den Sommer 2025 hinaus zu verlängern, ein Deal würde in diesem Fall wohl in den Bereich des Möglichen rücken.

Zudem soll es Flick auf einen weiteren Spieler abgesehen haben: Der Brasilianer Savinho vom spanischen Sensationsteam FC Girona soll ebenfalls auf dem Wunschzettel des 58-Jährigen stehen.

Während Flick derzeit bei keinem Verein unter Vertrag steht und grundsätzlich wohl zu haben wäre, dürften sich die Verhandlungen mit den kolportierten Wunschspielern für den FC Barcelona schwierig gestalten. Zum einen wird immer wieder betont, dass sich vor allem Sané in München sehr wohlfühlt, zum anderen dürfte ein Kauf zweier Superstars des Kalibers Sané und Kimmich den klammen Klub vor eine enorme Herausforderung stellen.