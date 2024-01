Pikantes Tuchel-Telefonat aufgedeckt

IMAGO/Revierfoto

Trainer beim FC Bayern: Thomas Tuchel

Bevor der FC Bayern Eric Dier und Sacha Boey verpflichtete, galt auch der Rumäne Radu Dragusin als Kandidat in München. Letztendlich entschied sich der 21-Jährige aber für einen Wechsel zu Tottenham Hotspur. Zuvor wollte der deutsche Rekordmeister offenbar noch dazwischengrätschen, Trainer Thomas Tuchel griff dafür höchstpersönlich zum Hörer.

25 Millionen Euro hat Tottenham an den FC Genua überwiesen, um Radu Dragusin aus seinem Vertrag zu lösen. Weitere sechs Millionen Euro sollen an Boni hinzukommen können.

Angeblich wäre auch der FC Bayern bereit gewesen, das Festgeldkonto für den Nationalspieler Rumäniens zu plündern. Seit Monaten wird der Bundesligist vom Verletzungspech verfolgt, Verstärkungen für die Defensive genossen daher höchste Priorität.

Wie Dragusins Berater Florin Manea jetzt enthüllt hat, bemühte sich Thomas Tuchel Anfang Januar höchstpersönlich um den Shootingstar.

"Wenn ein Angebot vom FC Bayern kommt, muss man auf die Bremse treten und diese Offerte bewerten. Wir reden schließlich über Bayern München", erklärte Manea im Gespräch mit dem Portal "Fanatik".

Auf den letzten Metern wollte der deutsche Branchenführer den Wechsel zu Tottenham noch verhindern und sich selbst den Zuschlag sichern.

Manea verriet: "Thomas Tuchel hat Radu persönlich angerufen und eine halbe Stunde mit ihm telefoniert."

FC Bayern: Tuchel erfragte Dragusins Lieblingsposition

Dem Vernehmen nach versuchte der Starcoach, beim umworbenen Dragusin Überzeugungsarbeit zu leisten.

"Ich konnte hören, was er ihm erzählte. Tuchel fragte Radu, ob er auch als Rechtsverteidiger spielen könne, wobei er ihm nicht sagte, dass er ihn dort einsetzen wolle", so Manea.

Schlussendlich kam der FC Bayern bei Dragusin jedoch zu spät. Der Abwehrmann stand bereits bei Tottenham im Wort und hielt an seiner Zusage für die Nordlondoner fest. An der Säbener Straße schwenkte man in der Folge auf Eric Dier und Sacha Boey um.