"Private Gründe": Sané erklärt brisanten Wechsel

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Vor einigen Tagen sickerte durch, dass Leroy Sané einen Berater-Wechsel vollzog. Diese Entscheidung hat der Offensivspieler des FC Bayern nun bei einem Fanklubbesuch offiziell bestätigt und sich zu den Beweggründen geäußert.

In der vergangenen Woche hatten "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichtet, dass Leroy Sané im Hintergrund einen wichtigen Wechsel vorgenommen habe. Demnach wird der Ex-Schalker fortan nicht mehr von der LIAN Sports Group mit Berater Fali Ramadani betreut, sondern von der Agentur 11WINS mit Rechtsanwalt Christian Schmid.

Dieser soll ab sofort die Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern in den kommenden Monaten führen. Noch steht der Nationalspieler an der Säbener Straße bis 2025 unter Vertrag. Bei einem Fanklubbesuch in Höslwang stand der Flügelflitzer Rede und Antwort. Auch seinen Berater-Wechsel erklärte er gegenüber den Fans.

FC Bayern: Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag?

Mit der LIAN Sports Group habe "es jetzt nicht irgendwelche Unstimmigkeiten" gegeben, wird Sané von "t-online" zitiert. "Das hatte einfach private Gründe, war eine generelle Sache bei mir", ergänzte der 28-Jährige über seinen Wechsel zu 11WINS, die mit Jamal Musiala sowie den beiden Toptalenten Paul Wanner und Tarek Buchmann drei weitere Bayern-Stars vertreten.

In München fühle sich der gebürtige Essener zusammen mit seiner Partnerin und den zwei Kindern sehr wohl, sagt Sané und erklärte: "Im Moment läuft alles sehr gut." Ein Wechselindiz war der durchaus überraschende Berater-Wechsel daher wohl nicht. Schon bald könnte der 59-fache Nationalspieler an der Isar einen neuen Vertrag unterschreiben.

"Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg", so der Offensivmann. Auf die Frage, für welchen Verein er gerne spielen würde, sollte er die Münchner eines Tages verlassen, sagte Sané laut "t-online"-Reporter Julian Buhl: "Ich habe gedacht, ich beende meine Karriere hier."