Sané schwärmt von Neuzugängen des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (10) adelte Bayern-Neuzugang Eric Dier

Mit Eric Dier und Sacha Boey hat der FC Bayern bereits zwei neue Spieler in der Wintertransferphase unter Vertrag genommen. Leroy Sané schwärmte nun in höchsten Tönen von den Neuzugängen des deutschen Rekordmeisters.

Über Dier sagte Sané auf einem Fanklubbesuch in Höslwang: "Er ist ein erfahrener Spieler, der schon in großen Spielen gespielt hat. Er ist ruhig am Ball und übernimmt Verantwortung."

Seine Erfahrung werde Dier auch beim FC Bayern einbringen, ist sich Sané sicher. "Er wird uns gut weiterhelfen in dieser Saison", betonte der Flügelstürmer.

Dier ist vertraglich bis zum Saisonende gebunden. Im Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin (1:0) am vergangenen Mittwoch feierte der 49-fache Nationalspieler Englands sein Debüt.

Dier wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für den verletzten Upamecano eingewechselt, hielt mit seiner Mannschaft die Null. Gegen den FC Augsburg (3:2) stand der 30-Jährige über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

FC Bayern: Sané freut sich auf Boey

Sacha Boey wartet dagegen noch auf seinen ersten Einsatz für den FC Bayern. Die Münchner hatten die Verpflichtung des Rechtsverteidigers am Sonntag bestätigt.

Boey unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 an der Säbener Straße.

Galatasaray verkündete, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus zahlen. Hinzukommen demzufolge anteilig Einnahmen aus zwei Freundschaftsspielen. Der FC Bayern teilte hingegen keine Details zur Ablöse mit.

Auch Boey erhielt ein Sonderlob von Sané. "Meine Eindrücke von ihm sind gut", so der Nationalspieler, der ergänzte: "Er ist ein aggressiver Spieler, aber auch fußballerisch sehr gut. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen und auch verstärken. Deswegen hoffe ich, dass er so schnell, wie es geht, auf dem Platz stehen kann."