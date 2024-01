Tuchel-Aussagen aus Kalkül? "Das wäre blanker Irrsinn"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel ist Trainer des FC Bayern

Thomas Tuchel hat bei einem Fanclub-Besuch am Sonntag aufhorchen lassen. Der Trainer des FC Bayern gab zu, dass ihn ein erneutes Engagement im Ausland in Zukunft noch einmal reizen würde. Der langjährige Fußball-Kommentator Marcel Reif glaubt nicht, dass Tuchel seine Worte bewusst wählte.

Die Aussagen seien "nicht fürchterlich schlimm, aber auch nicht wirklich gut", wollte sich Reif bei "Bild" nicht festlegen.

Der Sportjournalist verwies auf die gute Stimmung, die bei den Fanclub-Treffen des FC Bayern nun einmal herrschen würde. Es sei aber "kein guter Zeitpunkt" gewesen, merkte Reif an.

Tuchel hatte gegenüber Fans in Heidenheim offenbart, sich in Zukunft noch einmal ein Engagement im Ausland vorstellen zu können. Angetan sei er vor allem von der "außergewöhnlichen" Liga in Spanien. "Wenn man mit spanischen Spielern spricht, hast du das Gefühl, dass du ganz schnell mit den Menschen sprichst und da keine Floskeln dazwischenstehen und keine unsichtbare Wand", schwärmte Tuchel.

Reif glaubt nicht, dass die Worte mit Kalkül gewählt wurden. "Das wäre blanker Irrsinn", drückte es der 74-Jährige aus. "Es gibt für ihn im Moment auch keinen Grund, so etwas zu sagen", meinte Reif. Ihm sei es "alles ein bisschen zu viel Küchen-Psychologie", wollte sich der Fußballkenner nicht einmischen.

FC Bayern: Dietmar Hamann echauffiert sich über Tuchel-Aussagen

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte bei "Sky" am Sonntag eine ganz andere Ansicht vertreten. "Seine Aufmerksamkeit sollte ausschließlich dem FC Bayern München gehören", forderte der TV-Experte.

"Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit", echauffierte sich Hamann.

Fakt ist: Tuchel besitzt beim FC Bayern noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2025.