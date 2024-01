Diese Last-Minute-Transfers zeichnen sich ab

IMAGO/Karsten Lauer

Eric Maxim Choupo-Moting (r.) könnte den FC Bayern angeblich noch verlassen

Am Donnerstag 01. Februar) 18 Uhr schließt das Wintertransferfenster in den absoluten Topligen. Die deutschen Klubs müssen bis dahin alle also Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht haben, anders als im Sommer darf der Kader anschließend nicht einmal mit vertragslosen Akteuren ergänzt werden.

Abgänge sind in einige Ligen zwar weiterhin möglich, dürften aber eher die Ausnahme bilden. Kein Wunder also, dass das Gros der Arbeit bereits gemacht ist. Ein paar Deals stecken auf der Zielgeraden aber dennoch in der Pipeline.

sport.de gibt einen Überblick über die wichtigsten Deals, die noch in der Pipeline zu stecken scheinen:

Gio Reyna (BVB) zu Nottingham Forest oder Olympique Marseille?

Mit den Leihen von Jadon Sancho (Manchester United) und Ian Maatsen (FC Chelsea) hat der BVB wichtige Baustellen erfolgreich geschlossen. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass die Borussen dennoch für einen geschäftigen Transferendspurt stehen: Dass Giovanni Reyna den Schwarz-Gelben gut vier Jahre nach seinem Profidebüt den Rücken kehren könnte, pfeifen die Spatzen nämlich seit Tagen schon lautstark von den Dächern der Ruhrgebietsmetropole.

Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betonte längst, dass ein Verbleib des Offensivspielers nicht in Stein gemeißelt sei.

Vor allem Nottingham Forest und Olympique Marseille gelten als heiße Interessenten. "Caught Offside" vermeldete zuletzt allerdings, dass die Offerten noch nicht "gut genug" seien, der BVB bis kurz vor Schließung des Transferfensters warten werde, wer am höchsten pokere.

Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnte der BVB "L'Équipe" zufolge sogar nochmal auf der Zugangsseite tätig werden. Demnach hat man in Dortmund ein Auge auf das französische Toptalent Désiré Doué geworfen. Für eine Verpflichtung müssten die Kassen aber wohl zuerst mit der Reyna-Ablöse gefüllt werden.

Hugo Ekitike (PSG) zu Eintracht Frankfurt?

Schon vor Tagen hieß es, Eintracht Frankfurt habe eine Einigung mit dem französischen Offensivspieler erzielt, "Sky" zufolge soll der 22-Jährige sogar bereit sein, auf rund vier Millionen Euro Jahresgehalt zu verzichten. Auf eine Vollzugsmeldung warten die Fans der SGE bislang jedoch vergeblich.

"RMC" zufolge scheiterte ein erstes Angebot der Frankfurter, die eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro in den Ring geworfen haben sollen. Wie schon beim Sommerwechsel von Randal Kolo Muani, den es von Frankfurt in die Gegenrichtung nach Paris zog, deutet einiges auf eine Last-Minute-Entscheidung hin.

Florian Neuhaus (Gladbach) nach England?

Auch wenn ein zuletzt gehandelter Winterwechsel von Florian Neuhaus zum VfB Stuttgart nach einem Dementi der Schwaben in weite Ferne gerückt ist, soll ein Abschied aus Gladbach noch längst nicht vom Tisch sein.

"Bild" zufolge sollen vor allem die Premier-League-Klubs Aston Villa und West Ham United weiterhin die Fühler nach dem zehnfachen deutschen Nationalspieler ausgestreckt haben. Mit Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf und Joris Chotard von HSC Montpellier hat die Fohlenelf demnach sogar schon potenziellen Ersatz in der Hinterhand.

Abgänge von Frans Krätzig und Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern)?

Immerhin sieben meist kurze Einsätze für die Profis des FC Bayern (1 Tor/1 Vorlage) verbuchte Frans Krätzig 2023/24, zuletzt rückte der 21-jährige Außenverteidiger aber wieder mehr und mehr ins dritte Glied.

Übereinstimmenden Medienberichten sollen die Münchner daher in Betracht ziehen, Krätzig im Winter für sechs bis 18 Monate zu verleihen. Der belgische Klub Standard Lüttich und der 1. FC Nürnberg gelten als mögliche Abnehmer.

Im Raum steht zudem immer wieder ein möglicher Abgang von Sturm-Backup Eric Maxim Choupo-Moting. Sollte ein Interessent mit einer Offerte an die Münchner herantreten, wäre man angeblich gesprächsbereit. Grundsätzlich soll der FC Bayern einen Abschied aber nicht forcieren, sondern auch über einen Verbleib des 34-Jährigen bis zum Sommer glücklich sein.

Noah Lemina (PSG) zum VfB Stuttgart?

Der 18-jährige Franzose Noah Lemina ist derzeit von PSG an Sampdoria Genua verliehen, wird bei den Italienern allerdings nicht glücklich. Im Raum steht laut "L'Équipe" der vorzeitige Abbruch der Leihe, eine Rückkehr an die Seine und direkt das nächste Abenteuer?

Angeblich soll der VfB Stuttgart zu den Klubs gehören, die den 1,68 Meter kleinen Offensiv-Allrounder gerne eine Chance geben würden.