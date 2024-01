Warum der FC Bayern im Tuchel-Dilemma steckt

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel und der FC Bayern - noch keine ausgeprägte Liebesbeziehung

Jürgen Klopp ist noch bis Sommer Trainer des FC Liverpool. Jürgen Klopp ist seit dem 26. Januar aber auch ein Schattentrainer. Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Beim FC Barcelona, aber auch beim FC Bayern, wo ihn Kapitän Manuel Neuer schon einen "potenzieller Kandidaten" für "später" nennt.

Wann aber wäre später? Noch hat Thomas Tuchel in München ja einen Vertrag bis 2025. Der Bayern-Coach selbst irritierte am Sonntag FCB-Anhänger und vermutlich auch einige Klub-Verantwortliche einmal mehr, als er bei einem Fanclub-Treffen von der "außergewöhnlichen" Liga in Spanien schwärmte und sagte, das Ausland würde ihn "noch einmal reizen".

Eine "Frechheit" seien diese Aussagen, polterte "Sky"-Chefkritiker Dietmar Hamann sogleich. Tuchel wisse, wie man seine Worte interpretieren könne. Sich als Bayern-Trainer mit der Führungsetage an der Säbener Straße anzulegen, sei zudem "selten eine gute Idee" gewesen, unkte er frühere Profi der Münchner.

Hamanns Fazit: "Tuchel und der Bayern München ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Es passt nicht zusammen - und er weiß das mittlerweile auch." Nun, wer weiß schon, was andere wissen? Was man sicher weiß: Jürgen Klinsmann wurde beim FC Bayern einst vom Hof gejagt, seine mitgebrachten Buddha-Statuen schnell wieder eingemottet.

Hat Hamann Recht mit seiner neusten Episode "Tuchel-These, Temperamente"? Sind da zwei Parteien zusammen, die nicht zusammen gehören? Ist der meinungsstarke Tuchel, der sportliche Entscheidungen am liebsten selbst trifft und dies aus seiner Zeit als Teammanager in England so auch kennt, wirklich Fehl am Platze? Passt der detailverliebte Asket nicht ins Mia-san-Mia-München, wo Helles und Weißbier fließen?

Brauchen die Bayern einen väterlichen Trainertyp à la Heynckes, Flick - oder Klopp?

FC Bayern: Nagelsmann wurde bei ähnlicher Bilanz gefeuert

Dass Neuer den scheidenden Liverpool-Manager so unverblümt als künftig denkbaren Bayern-Trainer ins Spiel brachte, ist jedenfalls bemerkenswert. Ein Profi wie Neuer weiß um seine Worte und deren medialen Wiederhall.

Zu den Fakten: Der FC Bayern steht in der Bundesliga nur auf Rang zwei, ist im Pokal ausgeschieden, in der Champions League zwar noch dabei, gehört im europäischen Elitekreis aber nicht wirklich zu den Favoriten. Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann (ein Bayer, wenn auch kein gemütlicher Weißbier-Waldi-Bayer) wurde vergangenes Jahr in einer solchen Lage - aus Münchner Sicht Schieflage - entlassen.

Dass Tuchel in der laufenden Saison ein ähnliches Schicksal widerfährt, ist unwahrscheinlich. Denn: Die Bayern stecken in einem Trainer-Dilemma. Sollten sie Tuchel den Laufpass geben, stünden zunächst einmal keine wirklichen (deutschsprachigen) Alternativen zu Verfügung.

Dabei ist klar: Tuchel muss mit den Bayern dieses Jahr mindestens die Meisterschaft holen - was angesichts der starken Konkurrenz aus Leverkusen und des hohen Krankenstands an der Säbener Straße gar nicht einfach ist. Holt Tuchel nicht die zwölfte Schale in Serie, müssen ihn die Bayern freilich gemäß Selbstverständnis feuern.

Tuchel und Bayern fürs Erste aneinandergekettet

Und dann? In diesem Szenario hätten die Bayern womöglich wieder keine Alternative. Schattenmann Klopp hat angekündigt, bis 2025 eine Pause einzulegen. Xabi Alonso von Bayer Leverkusen wäre ein Kandidat. Allerdings dürfte auch Liverpool versuchen, seinen Ex-Spieler an die Anfield Road zu locken, um die Klopp-Nachfolge anzutreten - und in der Premier League lässt sich mehr Geld verdienen als in Deutschlands Beletage.

Tuchel und Bayern sind also fürs Erste aneinandergekettet und zum Siegen verdammt. Der Motor aber kommt nach wie vor nicht richtig zum Laufen, wie am Samstag beim teils fahrigen 3:2 in Augsburg wieder zu sehen war. Die Zeiten, in denen die Bayern unter "Don Jupp", Pep Guardiola oder Hansi Flick von Sieg zu Sieg und über ihre Gegner rollten, sind vorbei.

Den Münchner Bossen könnte eine ganz knifflige ein- bis zweijährige Phase bevorstehen, sofern Tuchel nicht die entscheidenden Hebel findet und die Mannschaft wieder "Bayern-like" Fußball spielt.

Sollte sich der Rekordmeister mit Tuchel bis zu dessen Vertragende 2025, zugleich das Ende des Kloppschen "Sabbaticals" durchwursteln - der begehrte Trainer-Guru aus dem Schwabenland müsste auch dann erst einmal Bock auf den FC Bayern haben. Zumal auch ein gewisser DFB Interesse haben dürfte.

Martin Armbruster