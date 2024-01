Pokalsieg oder Aufstieg? Hertha-Torwart legt sich fest

IMAGO/Gabor Krieg

Tjark Ernst will mit Hertha BSC in die nächste Pokalrunde

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat am Mittwoch gegen Liga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern die große Chance, das Halbfinale des DFB-Pokals zu erreichen. Für den Klub ist das Weiterkommen ungemein wichtig. Geht es nach Torhüter Tjark Ernst, hat der Pokalsieg sogar eine höhere Bedeutung als der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Müsste sich Hertha-Schlussmann Tjark Ernst zwischen dem Gewinn des DFB-Pokals und dem Aufstieg in die Bundesliga entscheiden, würde die Wahl eindeutig ausfallen. Zwar würde er wenig überraschend "am liebsten beides" erreichen, wie er im Interview mit "Bild" erklärte, der Pokalsieg wäre letztlich aber "etwas, das für immer bleiben würde".

Der 20-Jährige führte aus: "Das Finale im eigenen Stadion zu spielen und zu gewinnen, das würde auch jeder Hertha-Fan so unterschreiben."

Tjark Ernst, Sohn des 106-fachen Bundesliga-Torhüters Fabian Ernst, hat mit den Berlinern im DFB-Pokal bislang den Viertligisten FC Carl Zeiss Jena (5:0), Bundesliga-Klub FSV Mainz 05 (3:0) und Zweitliga-Konkurrent Hamburger SV (5:3 i.E.) bezwungen. Am Mittwoch (20:45 Uhr) empfangen die Hauptstädter nun den 1. FC Kaiserslautern, gegen den das Zweitliga-Hinspiel Anfang Dezember mit 2:1 (0:1) gewonnen werden konnte.

Ernst will mit Hertha BSC in die Bundesliga

Da im Viertelfinale ansonsten nur noch drei Bundesligisten vertreten sind - und Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart (6. Februar) im direkten Duell antreten müssen -, ist die Chance auf einen Pokalsieg in diesem Jahr in der Tat so hoch wie lange nicht.

Borussia Mönchengladbach fordert Bayern-Schreck 1. FC Saarbrücken (7. Februar), am Dienstag (20:45 Uhr) kommt es außerdem zum direkten Duell der Zweitligisten FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf.

Klar ist: Als aktueller Tabellenzehnter, mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, ist das Ziel Wiederaufstieg nach dem 1:3 bei Wehen Wiesbaden für Tjark Ernst und Hertha BSC wieder in etwas größere Ferne gerückt. Langfristig will der U20-Nationalspieler aber ins Oberhaus: "Das ist das Ziel. Als Sportler will man immer das Maximum erreichen."