Geheimes Vertragsdetail bei Werder-Durchstarter enthüllt

IMAGO/Steinbrenner

Justin Njinmah (M.) traf zuletzt gegen den SC Freiburg

Justin Njinmah wird in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit für Werder Bremen immer wichtiger. Am letzten Wochenende brachte der Angreifer sein Team mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den SC Freiburg (Endstand 3:1) auf die Siegerstraße. Sein Klub hatte sich derweil schon im letzten Jahr auf eine derart starke Formkurve des 23-Jährigen vorbereitet.

Wie jetzt erst in der "Bild" enthüllt wurde, hat sich Sommer-Transfer Justin Njinmah mit den Werder-Bossen auf eine spezielle Gehaltsregelung geeinigt. Im Arbeitspapier ist demnach festgelegt, dass das Grundgehalt des gebürtigen Hamburgers je nach Leistungen und Einsatzzeiten nach oben angepasst wird.

Da Njinmah mittlerweile zum Leistungsträger bei den Norddeutschen aufgestiegen ist und es immerhin schon auf vier Bundesliga-Tore bringt, wird diese Gehaltsanpassung dem Medienbericht zufolge schon bald greifen.

Njinmah war im Sommer 2023 vom Drittligisten Borussia Dortmund II zurück an die Weser gewechselt. In der Saison 2021/2022 hatte er schon einmal ein Jahr in Bremen gespielt, damals allerdings nur für die U23 des Klubs.

Werder-Mann Njinmah: "Schon sehr geil!"

Dass er sich im ersten Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus derart gut zurecht findet, hatte auch Njinmah selbst überrascht, wie er verriet: "Wenn man aus der 3. Liga kommt, erwartet man nicht, dass man sich sofort auch so in der Bundesliga zeigen und spielen kann. Aber das motiviert einfach. Also für mich persönlich ist das schon sehr geil", wurde der Deutsch-Nigerianer in der "Bild" zitiert.

Sein Aufstieg unter Cheftrainer Ole Werner, der ihn bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel kannte, fühle sich "noch immer ein bisschen surreal an", wie Njinmah selbst meinte.

Am kommenden Wochenende steht für den SVW-Angreifer als nächstes das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz auf dem Bundesliga-Spielplan.