Causa Tuchel: FC Bayern schießt zurück

IMAGO

Aussagen von Thomas Tuchel haben rund um den FC Bayern hohe Wellen geschlagen

Thomas Tuchel hat am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuchs ausgeplaudert, sich in Zukunft einen erneuten Wechsel ins Ausland vorstellen zu können. Aussagen, für die er von TV-Experte Dietmar Hamann umgehend heftig kritisiert wurde. Tags darauf reagierte Tuchels Arbeitgeber mit deutlichen Worten.

Der FC Bayern will sich nicht länger Kritik von außen gefallen lassen. In einem bemerkenswerten Statement wehrten sich Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportdirektor Christoph Freund am Montagnachmittag gegen Vorwürfe Richtung Tuchel.

"Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuches von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland", heißt es in der Mitteilung: "Er sprach niemals über Xavi Hernández und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde."

In Zukunft werde der FC Bayern "solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren", so der Konter aus München.

Hamann über Tuchel: "Größtes Missverständnis seit Klinsmann"

Allen voran "Sky"-Experte Dietmar Hamann dürfte sich nun angesprochen fühlen. Der ehemalige Nationalspieler hatte Tuchels Aussagen zuvor als "Frechheit" bezeichnet.

"Seine Aufmerksamkeit sollte ausschließlich dem FC Bayern München gehören", so Hamann in der Sendung "Sky90": "Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde." Zudem hatte er den Bayern-Coach als "größtes Missverständnis seit Jürgen Klinsmann" bezeichnet.

Tuchel wiederum hatte beim Treffen mit Fans in Heidenheim erzählt, dass er die spanische Liga schätze. Ein Engagement im Ausland wolle er für die Zukunft nicht ausschließen. Beim FC Bayern steht Tuchel noch bis 2025 unter Vertrag.