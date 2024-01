Experte glaubt an Trainer-Wechsel beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Bye bye, BVB? Muss sich Edin Terzic (M.) im Sommer einen neuen Versuchen?

Borussia Dortmund befindet sich derzeit auf dem aufsteigenden Ast. Dennoch gibt es Spekulationen um BVB-Coach Edin Terzic, die TV-Experte Mario Basler nun weiter angeheizt hat.

Drei Siege in Folge, die letzten fünf Spiele nicht verloren, den Champions-League-Qualifikationsplatz zurückerobert: Bei Borussia Dortmund könnte eitel Sonnenschein herrschen. Wäre da nicht das Thema Edin Terzic. Nach der schwachen ersten Saisonhälfte stand der Trainer arg in der Kritik und auch jetzt gibt es noch Stimmen, die nicht daran glauben, dass Terzic noch eine lange Halbwertszeit beim BVB hat. So wie Mario Basler.

Dieser bescheinigte den Schwarz-Gelben in seinem Podcast mit dem vielsagenden Namen "Basler ballert" zwar, dass sie es derzeit "ganz gut" machen, doch den aktuellen Aufschwung machte der frühere Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte eher an der Installation der beiden Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender fest.

Seit die beiden da sind, "läuft es in Dortmund", sagte Basler. Für ihn sei "Fakt", dass mindestens Sahin auch von den BVB-Bossen geholt wurde, weil dieser potenziell auch Chefcoach sein könnte. Doch nicht nur wegen Sahin muss sich Terzic aus Sicht des Experten Sorgen machen.

"Jetzt kommen wieder neue Trainer auf den Markt. In Barcelona hört ein Trainer auf. Das ist sicherlich auch interessant, wenn man in der Bundesliga Trainer sein kann, weil Xavi vielleicht auch mit [Xabi] Alonso mal gesprochen hat. In Liverpool hört einer auf [Basler meint Jürgen Klopp/d.Red.]. [Julian] Nagelsmann wird im Sommer frei", rechnete Basler vor und fügte deutlich an: "Ich bleibe dabei, egal wie diese Saison ausgeht. Ich glaube, dass man nach der Saison in Dortmund einen neuen Trainer sehen wird."

Basler: Dieser Coach könnte beim BVB anheuern

Einer der Gründe dafür laut Basler: Terzic sei nicht gefragt worden, ob er Hilfe von Sahin und Bender möchte. Der 41-Jährige sei ratlos gewesen, habe es alleine nicht mehr geschafft. "Er braucht zwei an seiner Seite und deswegen hat man ihm die dahingestellt. Deswegen glaube ich auch, dass es in der Sommerpause etwas passieren wird."

Bei den Aussagen zu Sahin und Bender handelt es sich allerdings um Spekulationen von Basler. Offiziell heißt es stattdessen, dass das Duo sogar auf Terzics ausdrücklichen Wunsch geholt wurde.

Wer beim BVB auf Terzic folgen könnte, der eigentlich noch einen Vertrag bis Mitte 2025 hat, konnte Basler ebenfalls nur spekulieren.

"Ich glaube jetzt nicht Klopp. Ich glaube an Julian Nagelsmann. Man hat ja schon mal mit ihm versucht, Kontakt aufzunehmen, bevor die Nationalmannschaft gerufen hat", so der 55-Jährige weiter. Der Vertrag von Nagelsmann läuft nach der EM im Sommer aus. Dann wäre der aktuelle Bundestrainer frei für neue Aufgaben.

Nicht zuletzt sei auch der bereits angesprochene Sahin "eine Möglichkeit". Das Comeback des früheren BVB-Profis als Co-Trainer "würde ja dann noch viel mehr dafür sprechen, was man in der Winterpause gemacht hat. Dass das dann von langer Hand geplant gewesen wäre."

Für Basler steht fest: "Ich glaube, dass man einen anderen Trainer holen muss. Nagelsmann war im Gespräch bei Borussia Dortmund. Ich glaube und ich meine auch Julian würde gut dahin passen."