Bericht: So plant Bayern-Coach Tuchel

IMAGO/Eduard Martin

Thomas Tuchel (M.) steht beim FC Bayern bis Sommer 2025 unter Vertrag

Obwohl der Vertrag von Thomas Tuchel beim FC Bayern "nur" bis Mitte 2025 datiert ist, gab es bislang noch keine Anzeichen für eine mögliche Verlängerung des Arbeitspapiers des Münchner Trainers. Stattdessen musste der deutsche Fußball-Rekordmeister zuletzt Spekulationen um einen Spanien-Abgang des 50-Jährigen einfangen und korrigieren. Doch wie plant Tuchel eigentlich wirklich seine Zukunft? "Sky" weiß mehr.

Laut dem TV-Sender möchte Thomas Tuchel ungeachtet aller aktuellen Diskussionen um seinen Flirt mit dem spanischen Fußball, der am Wochenende aufgrund von Aussagen bei einem Fanclubbesuch die Runde machte, seinen laufenden Kontrakt beim FC Bayern erfüllen. Heißt: Bis mindestens zum Sommer 2025 will der 50-Jährige an der Säbener Straße Trainer sein. Das sei sein "klares Ziel", so "Sky".

Einer der Gründe dafür: Sowohl beim FC Chelsea als auch bei Paris Saint-Germain, also seinen beiden vorherigen Stationen, ist ihm das nicht gelungen, das soll sich nun beim deutschen Fußball-Rekordmeister endlich ändern.

Auch wenn eine Verlängerung bislang noch kein Thema war, sei eine solche unter bestimmten Bedingungen beim FC Bayern möglich.

"Wenn sich das alles mit Max Eberl [dem angehenden Sportvorstand/d.Red.] super einspielt, wenn in der Führungsetage Ruhe einkehrt, wenn sich das Duo Eberl/[Christoph] Freund einspielt und er weiterhin eine gewisse Transfermacht hat, kann er es sich vorstellen, bei den Bayern langfristig zu verlängern", berichtete "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

Entsprechende Verhandlungen oder Gespräche habe es aber noch nicht gegeben und dementsprechend auch noch kein neues Vertragsangebot, hieß es weiter.

FC Bayern: Passt es zwischen Tuchel und Eberl?

Das verwundert allerdings nicht: Gesetzt, dass Tuchel tatsächlich abwarten möchte, wie die Zusammenarbeit mit Eberl ist, dürfte sich das Prozedere noch ein wenig hinziehen, denn noch ist Eberl nicht einmal offiziell von RB Leipzig losgeeist, geschweige denn vom Bayern-Aufsichtsrat abgesegnet.

Beides gilt allerdings als Formalie, der neue Sportvorstand soll spätestens im April seine Arbeit beginnen.

Tuchels mögliches Interesse an einem Job in Spanien komme erst dann zum Tragen, wenn es in München keine Perspektive mehr gibt, so der TV-Sender weiter. Der Trainer sei Sympathisant des FC Barcelona.

Noch mehr reize Tuchel aber eine Comeback im englischen Fußball. "Er hat noch einmal Bock auf die Insel und Manchester United hat ihn in der Vergangenheit nie aus dem Blickfeld verloren", gab Plettenberg zu Protokoll. Der Kontakt zwischen den Red Devils und Tuchel sei immer mal wieder aufgeflammt, bislang passte es aber nicht.