So steht es um den verletzten Kimmich

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Star Kimmich verletzte sich gegen Union Berlin an der Schulter

Vor knapp einer Woche verletzte sich Joshua Kimmich beim Nachholspiel seines FC Bayern gegen Union Berlin an der Schulter. Seitdem fehlt der Mittelfeldspieler den Münchnern. Doch wie lange noch? Diese Frage wird derzeit oft gestellt. Während die Verantwortlichen in der Öffentlichkeit sämtliche Prognosen vermeiden, gibt es nun Informationen dazu, wie man beim Rekordmeister intern bezüglich Kimmich plant.

Als Thomas Tuchel am letzten Freitag vor der Auswärtspartie in Augsburg (3:2) gefragt wurde, wie lange der FC Bayern ohne Joshua Kimmich auskommen muss, blieb der Coach vage.

"Die Schulter muss erstmal ruhiggestellt werden. Dann schauen wir von Woche zu Woche, wie der Heilungsverlauf und wie das Schmerzempfinden ist. Es ist ganz schwer, bei Josh eine Aussage zu machen zur Ausfallzeit", erklärte Tuchel.

Erinnerungen wurden wach an Kimmich-Kollege Neuer, der wegen einer ähnlichen Verletzung vor der WM in Katar Ende 2022 sieben Pflichtspiele seines Klubs verpasste und insgesamt fast vier Wochen ausfiel. Wie Neuer damals wird auch Kimmich konservativ behandelt, wie Tuchel bestätigte.

Heißt: Der 28-Jährige ist derzeit mit einer Schlinge um Arm und Schulter unterwegs, um die Region ruhigzustellen. Auf Bildern eines Fanclubbesuchs am Wochenende war Kimmich erstmals mit jener Schlinge zu sehen.

FC Bayern wohl mehrere Spiele ohne Kimmich

Sollte Kimmich tatsächlich ähnlich lange wie Neuer damals fehlen, wäre er für die kommenden Bundesliga-Spiele gegen Gladbach (3.2.), in Leverkusen (10.2.) sowie für das Achtelfinal-Duell mit Lazio Rom am 14. Februar vakant. Auch das Gastspiel in Bochum (18.2.) fällt noch in die gemutmaßte Zeit. Vier Partien also.

Allerdings hat "Bild" erfahren, dass man beim FC Bayern intern auf eine kürzere Pause hofft. Steht Kimmich also sogar schon im wichtigen Meisterschaftsduell mit der Werkself, die zur Zeit die Tabelle anführt, wieder auf dem Feld? Fraglich.

Denn Stand jetzt ist noch völlig offen, wann Kimmich wieder trainieren wird. Erst wenn der 28-Jährige zurück auf dem Rasen ist, die Belastung steigern und in Zweikämpfe gehen kann, dürfte es mehr Gewissheit geben.